Libro: ¿Quiénes son NRBQ? – Josep Calle (La Produktiva Books)

Aunque aún no lo sepas, querido lector, tú puedes ser parte de los Q-People. Porque los Q-People podemos no ser legión, pero sí somos un nutrido y rutilante escuadrón. Y bien avenido, además. Ser Q-People es guay, significa tener un determinado estado de ánimo, una sensibilidad especial que permite que nuestro cerebro haga “click” y reconozca lo bueno, lo realmente bueno.

A ese “click” en el cerebro es al que precisamente se refiere Hendrik Röver, mítico guitarrista, cantante y líder de los Deltonos, en su prólogo a este libro, en relación a la epifanía que necesariamente tiene que obrar en todos aquellos que en un momento dado de nuestras vidas caímos rendidos ante la excelencia musical y vital de una de las bandas, por desgracia, más injustamente desconocidas de la historia de la música popular, o de la música, en general. Porque hablar de etiquetas o géneros al referirnos a ellos es simplemente absurdo, eso es así.

Cuando el cerebro de uno hace “click”, NRBQ se convierte en algo así como una religión, un faro, una guía para divisar el horizonte de una manera más diáfana. Cuando uno ama a NRBQ ve las cosas, definitivamente, más claras, porque como bien reza el título de este libro, el primero escrito sobre ellos tanto en castellano como en cualquier otro idioma (que sepamos), son una banda que toca lo que le da la gana. Quizá de ahí lo difícil que lo han tenido siempre para encajar dentro del gusto del gran público o incluso de la prensa especializada, que tampoco es que les haya hecho mucho caso.

Con ellos siempre se ha acudido a los topicazos de “el tesoro musical mejor guardado” o “la mejor banda de bar”, pero todo eso no hace más que simplificar hasta niveles pueriles la existencia de uno de los combos más iconoclastas, libres y heterodoxos que jamás haya pìsado la tierra. Por eso es tan, tan valioso que alguien al fin se haya decidido a contar su historia, aunque sea con los pocos medios con que puede contar un dedicado fan.

La verdad es que la labor, en ese sentido, de Josep Calle, es tremendamente encomiable, al haber recopilado una gran cantidad de datos que aparecen desperdigados entre contados artículos de prensa, la red de redes, libretos de cd u otras fuentes de lo más diverso. Hablar de una banda de este tamaño, gigante en cuanto a valía, pero pequeño en cuanto a repercusión, es extremadamente difícil, pues jamás se cuenta uno con la extensa bibliografía que glosa las hazañas de los grandes héroes del pop. Precisamente por ello, me atrevería a calificar de heroica tanto la intención como la labor última de este autor que está, además, francamente bien ejecutada.

Sin extenderse demasiado, pero con gran cariño y sobre todo, agilidad, Calle despliega su amor por la banda y nos explica las razones por las cuales él y el resto de los Q-People (nombre que recibe su escuadrón, que no legión, de fans) les encontramos tan especiales. Unos motivos que tienen que ver con su ausencia de corsés, su honestidad, su veneración por la música y también, algo que se olvida y aquí, precisamente, se reivindica a la perfección, una colección de canciones inmensas repartidas entre una discografía extensa y tan difícil de rastrear como fantástica, que aquí viene por primera vez en la historia plenamente desmenuzada y reseñada.

Se agradece, además, que el autor no se dedique a verter datos indiscriminadamente y maneje la información de manera inteligente, en pro de la narración y con diversos e interesantes incisos que tan pronto tienen que ver con las fichas personales de cada uno de los miembros de la formación clásica de la banda (Terry Adams, Joey Spampinato, Tom Ardorlino y “Big” Al Anderson), como de personajes que han intervenido en su carrera de forma directa (Lou Albano, Carl Perkins, The Whole Wheat Horns) o indirecta (Sun Ra, Thelonius Monk, The Lovin’ Spoonful), así como diversos temas que por una razón o por otra, tienen que ver con ellos: el festival que organizaban, su participación en los Simpsons, su aventura pionera en el mundo del “háztelo tú mismo” con el sello Red Rooster, el uso del clavinet… todo lo necesario para explicar las circunstancias de una colección de seres de lo más peculiar que al juntarse a tocar generan todo un universo en torno a sí en el que todo aquél que experimente el susodicho “click” cerebral, puede sumergirse.

Y es que esa es la gran virtud de este libro y el motivo por lo que, enfervorizadamente, os lo recomiendo: es un manual, una guía perfecta, tanto para el neófito que sienta curiosidad por entrar en dicho universo, como para que los “ya iniciados” puedan profundizar en ellos o, simplemente, si uno, como es el caso del que esto escribe, ya es fan rendido, un Q-People, un miembro más de esta exclusiva logia masónica, experimente un tremendo deleite al poder leer largo, tendido y en castellano, de su banda favorita. Para todos los casos, este libro es una grandísima noticia y una verdadera joya, que debería, de hecho, traducirse y traspasar nuestras fronteras para contaminar a cuanta más gente mejor, cual gloriosa pandemia.

Incluyo aquí una completa playlist de NRBQ hecha por mí para el que quiera conocerles.

Compra el libro: ¿Quiénes son NRBQ? La banda que toca lo que le da la gana – Josep Calle en La Produktiva Books