Entrevistamos a Dani

La artista viguesa Dani acaba de debutar con un excelente disco de pop titulado Veinte (El Volcán). Un excelso cancionero que deambula entre el minimalismo del r&b más actual, y las soflamas a corazón abierto en una edad en donde las incertezas despliegan sus alas. Charlamos con ella por teléfono.

“No soy nada metafórica cuando escribo, soy poco poética en ese sentido. Me inspira más escribir letras directas, tal cual pasan por mi cabeza”

Dani, antes de nada, decirte que el disco me ha gustado mucho, darte la enhorabuena.

Oh, muchas gracias. Llevábamos con Aaron Rux desde el año pasado haciendo el disco, e iba a salir en marzo de este año, pero por el COVID-19 no pudo salir. Me alegro mucho de que te guste.

¿Cómo os ha afectado la pandemia para seguir adelante con el disco?

Tuvimos suerte porque casi todas las canciones estaban ya hechas, las habíamos terminado antes del confinamiento. El trabajo en el confinamiento fue más de terminar las mezclas, y en ese sentido fue más fácil trabajar. El masterizador es de Barcelona, y con Aaron había quedado el trabajo finalizado un mes antes. Con El Volcán teníamos reuniones por video llamadas, y decidimos sacar “Dónde estás” como single en marzo que grabe en casa, y Silvia lo editó desde Madrid… Todo a distancia, pero nos apañamos muy bien la verdad.

¿El confinamiento lo has pasado en Madrid o en Vigo?

En Vigo, yo vivo en Vigo, pero una vez al mes he estado viajando a Madrid para encontrarme con Aaron para hacer ensayos allí.

Por la hoja de prensa entendí que te habías venido a vivir a la capital…

Estuve en Madrid cuatro meses el año pasado, cuando estaba de prácticas en El Volcán, y luego me quedé para trabajar en este lanzamiento. Luego me vive a Galicia, pero como te digo, una vez al mes volvía, así que de un lado para otro.

La producción del disco es excelente, pero también las letras me han gustado mucho. ¿Estos tiempos de confinamiento te ha servido como fuente de inspiración?

Las letras son antes del confinamiento. Las primeras canciones que escribí (“Mira, “Cómo Solía Creer”) son de hace un par de años. Aunque algunas parecen que estén escritas en el confinamiento, sin duda.

Parecen que existan ciertos nexos entre la soledad y la incomunicación del confinamiento con las letras…

Sí, perfectamente podrían ser fruto de este ambiente raro, pero no.

¿Cómo fue el trabajo con Aaron Rux?

Él era artista de El Volcán cuando yo llegué para realizar las practicas…

¿Qué labor desempeñabas en El Volcán cuando estuviste de prácticas?

Justo terminé Publicidad y Relaciones Públicas, y me vine a Madrid, y entré a trabajar en el departamento de comunicación y promoción. Fue muy divertido trabajar con ellos, y justo cuando me iba hice un acústico en un pub en Madrid al que vinieron mis compañeros de la oficina y algunos músicos como Aaron, y ese día Aaron conecto mucho con mis canciones y empezamos a trabajar.

Siguiendo con las letras, uno puede notar que te desnudas mucho en ellas a la manera que lo hace Billie Eilish o Charli XCX. ¿No te da en cierta manera rubor en mostrarte tanto ante el oyente?

Yo no soy nada metafórica cuando escribo, soy poco poética en ese sentido. Me inspira más escribir letras directas, tal cual pasan por mi cabeza. No me da tanto pudor ni nada, porque las historias no necesariamente son cosas que me pasan a mí, sino de personas que son cercanas a mi, pero que me afectan en primera persona como en “Lágrimas”. Esta canción pretende ser una medicina para una persona que estaba triste, y me afectaba. Es un canto optimista para ayudar a alguien que estaba sufriendo.

Se te compara por este motivo con Billie Eilish, ¿qué te parece?

Por las letras sí, claro, y también por el sonido minimalista e igual un poco novedoso.

Desde pequeña estuviste muy relacionada con el mundo del pop. Tus padres fueron componentes de Aerolíneas Federales. ¿Cómo viviste aquel momento de tu infancia?

Aerolíneas Federales desaparecieron algunos años antes que naciera yo por lo que no viví una infancia muy relacionada con el pop, porque mis padres no estaban en el mundillo ya. Mi padre es profesor de conservatorio, y en mi casa siempre se ha escuchado mucha música desde pequeña. Esto me ha servido a estar muy metida en el mundo de la música, escuchando, descubriendo artistas, estudiando en el conservatorio y todo esto. Cuando me recuerdan la movida viguesa, y todo lo de Aerolíneas, me enorgullece que mis padres hayan formado parte de todo aquello.

La portada del disco es muy bonita. Las grafías me recuerdan a Parchís, y esa reivindicación de la figura del artista en portada. ¿Cómo se gestó el arte?

Yo tengo la suerte de trabajar con dos artistas muy jóvenes que son Silvia Coca y Regina Coca. Silvia es la que hace todo lo audiovisual, y Regina, su prima, hizo la tipografía. Tengo además más gente que está detrás dándome ideas de imagen. Tanto la tipografía como la foto nos encantó a todos, y ya no le dimos muchas vueltas. En mi caso es importante aparecer en la portada porque, al final, Dani, aunque es un nombre que poco a poco va cogiendo su personalidad, no deja de ser una lucha contra el algoritmo, un nombre muy común, y es importante que se me conozca también mi cara. Además, siendo un disco con letras tan directas, no venía a cuento una portada llena de simbolismos. Todo es muy directo.

Mauro y Nacho Canut colaboran en “Hoguera existencial”, que me trae resonancias a Carlos Berlanga. ¿Cómo salió colaborar con ellos?

En las prácticas en El Volcán compartía oficina con una agencia en la que trabaja Mauro y su mujer Clara. Tuve mucha conexión con ellos desde el primer momento y nos cogimos mucho cariño. Mauro me animó mucho con mis canciones y me apoyó. Gracias a él entré en El Volcán, porque era amigo de un amigo que mi madre, en fin… Cuando empezó a ver mis primeras maquetas, un día me dijo por email que su hermano Nacho y él habían hecho una canción hace años y que si la quería escuchar sin ningún compromiso. La escuché la primera vez y vi que era un estilo diferente al que hacía, bastante más ochentera, pero me encantó. Son unos artistas que admiro mucho.

El disco ha salido en formato digital, pero ¿hay intención de sacarlo en físico?

Salió en formato digital porque todos los singles se fueron presentando en plataformas digitales, y creo que ahora mismo para el público más joven es donde se consume la música. Pero creo que saldrán pronto casetes, y espero que en próximos meses ir sacando otros formatos. También saldrán unas camisetas, y espero que en septiembre sacar otros formatos.