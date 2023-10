Entrevistamos a J por ‘Plena Pausa’

Meses después de que se anunciara el proyecto y de su estreno en el Cine Doré de la Filmoteca Nacional en Madrid, por fin ve la luz Plena Pausa, primer proyecto en solitario de J (Los Planetas, Grupo de Expertos Solynieve), en el que el granadino pone música a una selección de cortos y grabaciones hasta ahora inéditas del artista de culto Iván Zulueta. El resultado es deslumbrante, un homenaje no solo al director donostiarra sino al glam-rock, al universo Warhol o sus adorados Spacemen 3, donde nos entrega sus canciones más rotundamente pop de la última década y media. Un proyecto personalísimo y arrebatado que podremos disfrutar en directo el 14 de octubre en el Festival Octubre Corto de Arnedo (La Rioja), el 20 en el marco de la Seminci de Valladolid, el 18 de noviembre en el Festival Zinebi de Bilbao y el próximo 26 de enero en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, con más fechas aún por anunciar.

«Creo que tanto Iván Zulueta como nosotros venimos de una corriente cultural parecida, que surge de la Factory de Warhol»

Lo primero de todo, ¿cómo surge el proyecto? ¿Te lo propone la Filmoteca directamente o cómo nace la idea?

Sí, la Filmoteca adquiere este archivo visual, que estaba perdido ya que lo guardaba Iván en su casa y estaban buscando a alguien que hiciera la banda sonora para proyectarlo en el cine Doré de Madrid y de ahí surge el proyecto. Ya que lo preparo para ese concierto pues decidimos grabarlo en el estudio y es el disco que va a salir ahora.

Has tenido acceso ilimitado al archivo, una obra sin duda jugosa y desconocida para un fan como tú. ¿Qué te ha parecido el material? ¿Te sorprendió algo en concreto?

Sí, las películas son muy sorprendentes, son muy buenas, pero no esperaba encontrar algo así. Esperaba algo más experimental, como los cortos que ya se conocían, como “Leo es pardo”, pero eran películas más inacabadas, más caseras, menos experimentales de lo que pensaba.

¿Ves algún paralelismo entre la trasgresora obra de Zulueta y la tuya al frente de Los Planetas, Evangelistas, Fuerza Nueva…?

Creo que tanto Iván Zulueta como nosotros venimos de una corriente cultural parecida, que surge de la Factory de Warhol y que eso tiene mucha influencia en el cine de Iván, en Lou Reed y la Velvet, y también en nosotros. En todo el indie, en toda la contracultura indie, la Velvet Underground es un grupo seminal que influye a un montón de grupos después y tanto en el disco como en los conciertos estamos reivindicando a muchos de esos artistas que siguen también esa tendencia, como Spacemen 3, o los Jesus and Mary Chain.

Supongo que de ahí las dos versiones de Spacemen 3 que hay en el disco. En concreto “Ode to Street Hassle” a la vez es una versión libre de “Street Hassle” de Lou Reed.

Sí, está todo muy pensado. Hay dos películas que son clave en el disco. Una es “Jaleo en la calle”, una adaptación bastante libre con letra muy similar que encajaba de puta madre con las imágenes de Santi Ugarte en la playa, que parece Cristo y la canción habla de eso, de que está caminando con Jesús. Cuando vi la película se me vino esta canción enseguida. En la otra película, “Amén”, también de Spacemen 3, las imágenes que se ven son como un making off de “Arrebato” y se ve una escena en que Eusebio Poncela se pone un pico pero en realidad Iván se toma la molestia de rodarlo desde otro lado y que se vea que es él quien se lo está poniendo. Y conserva esa película. Spacemen 3 parece que siempre hagan adaptaciones o movimientos a partir de “Heroin” de la Velvet.

En la nota de prensa dices “viendo los cortos, con ese punto autobiográfico, me parece interesante contar historias y emociones personales”. Parece que no siempre las canciones son un acompañamiento obvio o argumentalmente lineal respecto a las imágenes. Un caso claro sería “Natalia dice”, uno de los adelantos.

El proyecto de forma conceptual fue ver todas las películas y a partir de ahí pensar en qué tipo de sonido le acompañaba mejor. Cuando vi esa película en concreto, “Te veo” (a la que acompaña el tema “Natalia dice”), está hecha en el 73 y me recordó al glam-rock rollo Transformer de Lou Reed, e hicimos la canción pensando en esa edición tan cortada, fragmentada, que funciona bien con una letra larga que cuente una historia. También al hilo de lo que comentabas sobre los paralelismos entre la vida de Zulueta y la mía hay un paralelismo porque esta canción cuenta la historia de Natalia Drago, guitarrista del proyecto, que durante la pandemia se queda aquí en Granada. Empezamos a ver las películas y me recordaba mucho a la escena de “Arrebato” en la que Eusebio Poncela está viendo estas mismas películas con Cecilia Roth, que también es una argentina que viene a Madrid.

Este disco es el reverso de la dinámica habitual en que desde una canción se crea un videoclip que es una obra totalmente independiente. Me ha sorprendido lo luminoso que es el sonido en comparación con el universo y el personaje Zulueta. Imaginaba atmósferas más densas, como en algunos temas recientes de Los Planetas o Fuerza Nueva.

Intentamos conseguir un sonido tipo Velvet, más primitivo, más sencillo, menos elaborado -con excepciones-. Creo que es lo que pedían las imágenes, ese ambiente de las películas de la Factory o de Paul Morrissey.

A nivel gráfico me ha pasado lo mismo. Con tanto colorido me viene a la cabeza el universo de “Pop” (1996), que remitía mucho a la estética Warhol. ¿Cómo trabajas normalmente con Javier? (Nota: Javier Aramburu es el ilustrador responsable del diseño de la práctica totalidad de la obra de Los Planetas y sus satélites)

Todos venimos de esa escuela y Javier también. Y es fan acérrimo de Zulueta. Su última intervención en medios fue para hacer unas fotos a Iván para un reportaje en Rockdelux.

Las míticas fotos en que sale en albornoz.

Exactamente, esas las hizo Javier. Hablé mucho con él sobre el proyecto, pero no hace falta indicarle nada, él va haciendo libremente lo que se le ocurre y siempre es fantástico, nunca deja de sorprender.

Tú no llegaste a conocer a Iván Zulueta. ¿Qué crees que pensaría del disco y del proyecto?

Buff… (risas) es una pregunta un poco complicada. Espero que le gustase, pero no tengo ni idea. Lo que intento hacer es algo que se pueda asimilar a su universo, a las ideas que tiene. Transcribir esa idea, trasplantándolo con mi música, mi forma de hacer las cosas. Intento ser muy fiel, soy muy fan. En este disco intento contar la historia, la meta historia artística detrás del personaje. Estas películas son importantes para él y para contar sus historias. Sus contradicciones entre hacer cine comercial o cine independiente, que son las contradicciones que tienen los dos personajes de “Arrebato”. He ido intentando entrelazar esas historias con otras ideas que son mías, que comparto con él, y espero que le hubiera gustado.

De tu nueva banda, además de la mencionada Natalia Drago, me ha sorprendido la presencia de Jaime Stinus y David Rodríguez. Jaime es de la escena donostiarra pero nunca lo hubiera ubicado en tu radar.

A Jaime yo no lo conocía pero tocaba en Brakaman, que era el grupo de Borja Zulueta, hermano de Iván. Un grupo fantástico de glam-rock al principio pero que luego va evolucionando con Negativo hacia un punk-rock rollo neoyorkino y Jaime tocaba ahí. Hasta el punto de que, en una película que nos mandaron que no está en la selección final, había una grabación de un concierto de Brakaman con unas pintas glam súper potentes y estaba Jaime conmigo y dice “anda ahí estoy yo, nunca había visto esas imágenes”. Es muy amigo de la familia y muy relacionado con el universo Zulueta. Y David es amigo mío de toda la vida.

Pero hasta ahora no habíais colaborado, ¿no?

(Duda) Eh, bueno… saqué los últimos discos de Beef y el primero de La Estrella de David en El Ejército Rojo. Y aparte me suena que ha tocado alguna guitarra alguna vez… Vino el verano pasado y le conté que estábamos con el proyecto e hicimos cuatro o cinco canciones. Es un guitarrista increíble, un músico excepcional. Uno de mis favoritos.

En los conciertos que están por venir ¿vais a seguir con el espectáculo audiovisual? Supongo que es algo innegociable.

Claro, es fundamental. Son canciones hechas para esas películas. Lo hemos hecho ya en varios sitios además del Doré, sobre todo en festivales de cine y seguiremos haciéndolo. Hicimos el Atlantic, un festival de rock más estándar y creo que se resiente un poco. Habría que darle una vuelta para ver cómo lo adaptamos.

Tocáis de espaldas al público, viendo también las imágenes mientras tocáis. Es inmersivo hasta para vosotros.

Sí, la música está grabada y tocada sobre las imágenes y vamos siguiéndolas en la mayoría de los casos sin una guía que no sea visual, así que vamos siguiendo las imágenes totalmente inmersos en ellas.

En mi caso escuché primero el álbum a secas y luego vi los clips con las películas y las canciones y la experiencia fue totalmente diferente. ¿Crees que el disco se defiende y se auto explica sin las imágenes?

Las canciones que sacamos en vinilo se defienden solas como un álbum. Igual alargándolo más, con las que van en el video y que no van en el vinilo puede que sea un poco largo, pero la idea se resume en esas diez canciones. La idea que intento transmitir ahí puede funcionar. Por eso la razón de que hayamos editado un disco sencillo en vinilo. Si no, habríamos tenido que editar un vinilo doble y creo que no se hubiera sostenido igual que con esas diez canciones seleccionadas.

¿La necesidad de hacer algo en solitario existía antes de que surgiera este ofrecimiento?

Siempre tengo la idea de hacer cosas al margen de Los Planetas con otros proyectos como Grupo de Expertos Solynieve. Siempre estoy buscando músicos que me ayuden a terminar mis ideas y cuando me presentaron este proyecto me pareció muy interesante hacerlo solo, porque además el resto de planetas estaban en ese momento liados con otros proyectos.

“Mi ego está en babia, en plena pausa”, es la frase que cierra el álbum y le da título. ¿Cómo está el ego de J en este momento?

Luchando por encontrar una salida mejor que la Iván Zulueta a este problema filosófico. Pero también comparto la idea de Iván de que en esta duplicidad es cuando es posible deshacerte de tu ego, como el cielo y el paraíso, y el estado místico es interesante. Me gusta estar así de esta manera, pero no estoy de acuerdo en la forma en que Iván resolvía esa papeleta, me parece demasiado radical y arriesgada. No volvió a hacer más películas después de “Arrebato”. Después de contar esa historia se retiró de la vida pública y a mí me gustaría seguir haciendo cosas por mucho tiempo.

Foto J: Ginebra Siddal