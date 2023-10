Así es el nuevo espectáculo de U2 en Las Vegas

U2 ha vuelto a los escenarios para celebrar los 30 años de su emblemático Achtung Baby (1991) con una residencia en Las Vegas durante este otoño, que finalmente se prolongará con más fechas en diciembre hasta un total de 25 fechas. Un espectáculo llamado U2: UV Achtung Baby Live at the Sphere a la ciudad de Nevada, con una peculiaridad. Será la primera vez en más de cuatro décadas que no estén todos los miembros del grupo. Larry Mullen Jr., baterista de U2, que ha sido reemplazado por Bram van den Berg, ya que tuvo que someterse a una cirugía a finales del año pasado y, debido a su proceso de recuperación, no podrá participar en los conciertos programados para este 2023.

Los conciertos han arrancado este fin de semana y como es habitual en los irlandeses, han vuelto a marcar un antes y un después en lo que a la música en directo se refiere. El recinto de The Sphere es espectacular. Ubicado en The Venetian Resort de Las Vegas y con un aforo para 18.000 personas, siguiendo su nombre tiene una apariencia esférica con 111 metros de altura, todos ellos destinados para la imagen, 1,2 millones de pantallas LED. El escenario que ha elegido el grupo se ve diminuto en el conjunto y emula a un plato para vinilos. Pero surge una cuestión, ¿Es esto el final de los conciertos tal y como los conocemos?

U2, que fueron capaces de meter un disco suyo en varios millones de teléfonos del mundo o de hacer algunas de las giras más espectaculares de la historia de la música popular, vuelven a insistir en el querer ser los primeros en ir un paso más allá. El resultado es un espectáculo visualmente impresionante, simplemente por el diseño del escenario absolutamente austero pero rodeado de una fantasía sensorial que nos deja una duda. ¿La gente es capaz de percatarse de que hay una banda dando un concierto o tan solo quiere quedarse abrumada por la catarata de imágenes? Júzguenlo ustedes mismos.

Existen algunos vídeos que recogen parte del concierto de U2

Estas fueron las canciones interpretadas en The Sphere (Las Vegas)

-Achtung Baby-

Zoo Station

The Fly

Even Better Than the Real Thing

Mysterious Ways

One

Until the End of the World

Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

Tryin’ to Throw Your Arms Around the World

Acoustic

All I Want Is You

Desire

Angel of Harlem

Love Rescue Me

-Achtung Baby-

So Cruel

Acrobat

Ultraviolet (Light My Way)

Love Is Blindness

Bis

Elevation

Atomic City

Vertigo

Where the Streets Have No Name

With or Without You

Beautiful Day