Otro adelanto para Mogwai, ‘Pat Stains’

Mogwai tendrán nuevo disco este mismo viernes. As The Love Continues llega este 19 de febrero a través de su sello Rock Action. Un álbum que ha contado con la colaboración de aristas como Atticus Ross, de Nine Inch Nails y el saxofonista Colin Stetson y supone la continuación de su última obra hasta la fecha, Every Country’s Sun.

Tras descubrir el sonido de “Dry Fantasy” y “Ritchie Sacramento”, llega un tercer adelanto llamado “Pat Stains”, en el que Dominic Aitchison, Stuart Braithwaite, Martin Bulloch y Barry Burns regresan a su característico sonido instrumental con desarrollos y crescendos.

Así suena la nueva canción de Mogwai: