Entrevistamos a Los Mesoneros por su gira europea

La banda de pop rock venezolana no ha parado de sorprender aquí en España. Las entradas agotadas para su concierto en Madrid les hicieron cambiar de recinto y a pesar de que inicialmente solo se confirmaron conciertos en Madrid y Barcelona, la demanda del público también llevó a Los Mesoneros a anunciar dos nuevas presentaciones en Valencia y Tenerife. Hoy nos hablan de su tour, su recorrido y la maldición con los Grammys que los acompaña.

“A pesar de que todo el mundo va más rápido, nosotros seguimos con nuestro ritmo, porque creemos que las cosas que duran en el tiempo son las que tienen mayor atención en los detalles”

El motivo que me lleva a hablar contigo hoy es el furor de los fans españoles que se está dando con respecto a vuestro Tour. Hablaremos de eso más adelante, pero antes que nada para los rezagados aquí en España, ¿Quiénes son Los Mesoneros?

Nosotros somos los mesoneros, una banda originaria de Venezuela pero que ahorita actualmente estamos radicados en la Ciudad de México desde hace unos 7 años. Nosotros ya llevamos unos 3 discos en el mercado, actualmente escribiendo el cuarto, en los cuales hemos tenido ya una trayectoria, no me gusta decirlo yo, pero exitosa en su escala a lo largo de toda Latinoamérica. Estamos justamente ahorita expandiendo el Tour y ya venimos de todo Sudamérica y ahorita nos toca ir a España.

Vosotros decís Tour por Europa, refiriéndoos a las cuatro ciudades que vais, que son España justamente ¿no?

Sí, sí, yo no. El promotor nos dijo que pusiéramos Europa por si salía otra cosa más, pero hasta ahora ha sido solamente España. Todavía se está negociando fuera de España, por eso se sigue llamando Europa

Vosotros vais a hacer casi, te lo recuerdo por si no te acuerdas, vais a hacer casi 20 años en esto de la música. En 2021 sacasteis “10 años de indeleble”, un repaso a vuestro primer álbum, y un revival de esos primeros temas debut. Me gustaría que me contaras, ¿qué diferencias ves tú entre los mesoneros que empezaron y los que están ahora en ese disco?

Buena pregunta. Nosotros comenzamos desde muy jóvenes, como a los 15 años que empezamos a tocar, pero fue un unos años después que entramos al estudio y pudimos grabar este disco Indeleble. Entonces era un disco de mucha ingenuidad, no sabíamos que estábamos haciendo. De hecho, era la primera vez que entrabamos a un estudio, no sabíamos para que funcionaba nada, solamente sabíamos tocar cada uno sus instrumentos y ya. Diez años después ya éramos unas personas totalmente mucho más expertas en lo que hacemos, es un disco que pudimos producir nosotros mismos por toda la experiencia que ya venimos agarrando, mientras que en ese primer disco contratamos un súper productor que nos enseñó todo y todavía aplicamos muchas de esas cosas que aprendimos en ese momento. Pero sí, diría que es una banda mucho más experimentada, con mucha más experiencia, pero siempre tratando de conservar esa ingenuidad qué es lo que debería tener siempre una banda de rock también.

Me dices que estáis instalados en Ciudad de México, esto imagino que durante el transcurso de vuestra banda os habrá influido mucho

Sí, sin duda. Nosotros nos vamos a México por el hecho de que bueno, es una de las industrias más importantes del habla hispana, la más grande diría yo. Y bueno, también hay mucha influencia del rock. Cosa que es lo que nosotros hacemos. Obviamente hemos tenido una influencia directa e indirecta en nuestra música, ahora sentimos que México tiene un sonido y justamente es algo que nosotros tomamos en cuenta a la hora de escribir y hacer arreglos para diferenciarnos, pero también de cierta forma como pertenecer a este país. Pero sí, sin duda es una de las mejores decisiones que hemos tomado en nuestra carrera.

¿Pensáis que vuestros orígenes de Venezuela se acompañan de alguna manera en vuestra música o cosa divisa adaptado más a los estándares de allí de México?

Como nosotros somos del Caribe, hay un sonido que el Caribe tiene que está adentro en nuestro ADN, que es dificilísimo de ignorar. Obviamente nosotros no lo hemos ignorado. De hecho, lo hemos aceptado y ese sonido caribeño no se siente en la música pero sí que está. Es lo que también nos hace diferenciarnos del sonido de México.

Por ejemplo, aquí las cosas tienen que ser más cuadradas, en el Caribe son todas más asincopadas, están todas a destiempo y eso es algo que viene de nuevo de la música que nosotros escuchamos en el Caribe

Después de 10 años de indeleble, os siguen sencillos: “No terminamos de terminar”, “Despídete bien” y el reciente “El puesto es mío”. Habéis cambiado vuestra dinámica, en vez de sacar álbum propiamente, habéis ido sacando más sencillos antes de un gran lanzamiento. ¿Habéis adoptado esto en cuanto a los servicios de streaming y en la industria de la música, o a qué se debe?

Sin duda hemos tenido que cambiar, adaptarse un poquito a los medios de distribución actuales. Obviamente nos encanta, como usuarios, escuchar discos de un solo golpe. Pero son cosas que han pasado a lo largo de toda la historia de la grabación de la música. Estudiosos como David Byrne en su libro dice que uno siempre se tiene que adaptar y de hecho inconscientemente lo vas haciendo hasta en la hora de escribir. Bueno, algo así, nosotros hemos abrazado este nuevo formato y la verdad es que diría que es algo que había que hacer para que el proyecto siguiera creciendo.

¿Y qué tal os va la adaptación a lo rápido que va todo?

A pesar de que todo el mundo va más rápido, nosotros seguimos con nuestro ritmo, porque creemos que las cosas que duran en el tiempo son las que tienen mayor atención en los detalles y la que no está siguiendo un sonido específico del momento. Entonces, cómo estamos pensando de esa forma, creemos que nuestra música puede durar más tiempo y no sonar demasiado a una época. Justamente por el hecho de tomar nuestro tiempo, yo creo que no va a encajar en algo muy específico.

Intentar seguir los estándares de ahora, pero manteniendo un poco la esencia y tirar para lo vuestro, vaya.

Totalmente 100%.

Quería abrir contigo el cajón de Pandora y hablar de sobre los Grammys latinos, porque todos sabemos que la escena latina cobra un montón de importancia, cada vez más. Además, este año se celebran aquí en España, en Sevilla. Indeleble ha logrado cuatro nominaciones, Pangea, otras dos Live desde Pangea otra más. Juan, aquí en España tenemos a Pablo Alborán, que ha sido eterno nominado, lleva más de 20 nominaciones sin ganar. ¿Creéis que vosotros también sufrís la maldición de los grammys?

Bueno, nosotros ya hasta bromeamos con eso, ya nos dicen hasta el DiCaprio de los Latin Grammy porque nos nominan todos los años y nunca ganamos y siempre perdemos contra nuestros ídolos. Entonces es como “bueno”.

Al final estamos con las personas que nos hicieron entrar a la música, o sea, competimos contra Cerati, contra Calamaro, contra Fito Páez, hemos perdido contra ellos, contra Molotov… Pero al final de eso se trata, ese reconocimiento no es la por la razón por la que nosotros hacemos música, pero obviamente la abrazamos, porque si estamos a la altura de todos esos ídolos no hay mejor premio que ese.

Pero sí que da un poco de rabia.

No, obviamente, me encantaría tener la estatua.

“De hecho, sí se vienen unas sorpresas inéditas para España”

Volvemos al tema que nos ocupaba, que era vuestra gira europea/española y sobre todo, el cambio de sala en Madrid para ampliar el aforo. ¿Qué tal, estáis contentos? ¿Os esperabais este recibimiento aquí en España?

No, la verdad que fue una sorpresa porque justamente sí, si nosotros hubiéramos esperado que fuésemos a llenar tantas salas habríamos ido directos a la sala grande, pero como se vendió tan rápido, dijimos “Bueno, vamos a aprovechar, o hacemos otra función, o nos mudamos de sala”. Y nos mudamos de sala, que además tengo entendido que es como más emblemática, donde han pasado casi todos los proyectos más importantes de España. Entonces, bueno, a mí ese tipo de cosas es lo que más me emociona, llenar estos lugares que son emblemáticos para cada ciudad.

Imagino que en los conciertos podremos ver los éxitos de Pangea, algo de los 10 años de Indeleble, pero me decías que estabais en proceso de vuestro cuarto disco, ¿podremos ver algo en los escenarios?

Sí, creo que sí, podemos hacer sorpresas. De hecho, sí se vienen unas sorpresas inéditas para España. Esto va a ser muy grande y también voy a estar bastante nervioso porque siempre que hacemos eso me pongo nervioso

¿Es vuestra primera vez aquí en España?

No, fuimos en 2017 si no me equivoco. Concierto mucho más chiquito, entonces. Eso también nos emociona por el hecho de haber crecido tanto en estos últimos años.

Se te nota con ganas.

Ya estoy emocionado, llego para allá la semana que viene, de hecho.

Uf, pues prepárate para el calor de Madrid

Ya me dijeron y no estoy preparado mentalmente ni físicamente, jajaja