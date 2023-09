Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra playlist de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

SanIsidro – Puente de plata

Mikel Erentxun – Flores y café

Bombay Bicycle Club – I want to be your only pet

La Delio Valdez y Ke Personajes – Adiós amor

Cora Yako y Nadie Patín – Espíritu olímpico

L.S. Dunes – Old wounds

Slowdive – Alife

Duran Duran – Danse macabre

The Kills – 103

Beirut – So many plans

Xoel López – Elevarte caer (ft. Repion)

El Columpio Asesino – Babel (ft. Fermín Muguruza y Joseba Irazoki)

Lauren Mayberry – Are you awake?

Lea Leone – Aquel sábado

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Amann & The Wayward Sons – I have to change to stay the same

Amann & The Wayward Sons, la banda liderada por Pablo Amann, han publicado esta semana el sencillo «I Have to Change to Stay the Same». Junto con su anterior lanzamiento, «Where Have The Good People Gone», y un tema que saldrá en octubre, formarán parte de su próximo álbum que verá la luz previsiblemente a principios del próximo año.

Inoxidables – Camino del mar

Inoxidables, que publicaron el pasado año su álbum Pobre y Puro, han lanzado esta semana el último sencillo de aquel disco. La canción se titula «Camino del mar» y combina las atmósferas etéreas del dream pop y el post punk con la energía del rock alternativo. Toda una oda a la libertad, al amor y a la naturaleza.

