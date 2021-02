Entrevistamos a Mujeres, que siguen en racha

Mujeres fueron una de las sensaciones del pasado 2020. Siento Muerte fue una de las obras más exitosas y aclamadas de la temporada, colándose entre Los Mejores discos del año para nuestra publicación.

Unas canciones tan enérgicas que por desgracia han podido llegar a los escenarios en contadas ocasiones, como en el reciente ciclo de conciertos Madrid Brillante, donde tuvimos la ocasión de volver a charlar con ellos para calibrar cómo han sido estos últimos meses y conocer sus planes de futuro.

“Por mucho que cambies de estilo, lo más importante es el espíritu que tú tienes como banda y el espíritu que tú tienes en escena”

Los preludios de Mujeres pasan por bandas como Reactions Reactions y Heads and Heads.

Pol: ¿Les conoces? Arnau y yo estábamos ahí.

Arnau: Pol tocaba el bajo y yo cantaba.

Pol: Arnau tenía 18 o menos y yo tenía 21 o 22 años.

¿Qué balance hacéis desde esos inicios con estos grupos hasta ahora?

Pol: Es una evolución de cosas que vas descubriendo. En mi caso, yo estaba metido en el hardcore y en el punk. Solo escuchaba esto de una forma quizá demasiado cerrada. Y fue descubrir el garage y descubrir a otras personas como Yago que estudiábamos juntos.

Yago: Yago te salvó. (risas)

Pol: No, pero conoces a otra gente y salen nuevos proyectos, ideas e inquietudes. Descubrimos en ese momento una música que se hacía como el garage de Estados Unidos y a grupos como Jacuzzi Boys que miraba a un garage antiguo. Tanto a Yago como a Martí, el anterior guitarra que había en Mujeres, les gustaba mucho ese sonido sesentero. No sé, nos gustó mucho lo que hacían bandas como Black Lips y nos metimos a hacer un grupo de esto.

Yago: esto es algo que hablamos mucho como grupo. Por mucho que cambies de estilo, lo más importante es el espíritu que tú tienes como banda y el espíritu que tú tienes de escena. Es verdad que igual el punk más ortodoxo tiene unos circuitos muy cerrados pero también hay zonas intermedias en los que se conserva ese espíritu. Lo único que es otro estilo, otra imagen, otro tipo de diseño y de actitud… pero se comparte una sensación. El garage de esa época lo traslada muy bien porque había elementos independientes, auto gestionados y cooperativos. Y en realidad, trata mucho más de eso. ¿Qué ventaja tiene el indie? Que es una dimensión muy abierta, hay muchas posibilidades y puedes tocar de golpe en festivales. También es la gracia de abrirse un poco.

Pol: De hecho, creo que Black Lips sacó 7” con The Electric Human Project que era un sello que te cagas que sacaba screamo y hardcore. Era como una anomalía pero ahí está esa conexión.

¿Vuestra marca de personalidad viene marcada por ese origen?

Yago: Sí, además nosotros como grupo somos autosuficientes. Pol hace todos los diseños incluso a veces hablamos de serigrafiarnos a nosotros mismos. No sé, hay ciertas cosas que igual beben de una determinada de entender la música. Hay un momento en el que nos dimos cuenta de que el grupo podía coger un vuelo determinado y decidimos que no queríamos convertirlo en nuestra acción política vital. Queríamos algo un poco más abierto, abrazar posibilidades y convertirlo en una aventura gigantesca que nos permitiese viajar, conocer y vivir la música desde otro lugar. Y aun así, siempre lo hemos cuidado mucho.

He leído que al grupo lo llamasteis Mujeres porque considerabais que era lo más bonito del mundo.

Pol: ¿Hemos dicho esto? (risas)

Venga, vamos a contextualizar el nombre.

Pol: Cuando estudiábamos juntos nos poníamos apodos. Estudiábamos cine e íbamos como intelectuales para reírnos de esto. Todos teníamos un nombre y el de uno de nosotros, era el “Sr. Mujeres”. Y ya se quedó esa palabra. Y años después, cuando estábamos en el Primavera Sound yendo a un concierto, teníamos que decidir un nombre para el grupo. Empezamos a lanzar ideas, lugares comunes de nuestro imaginario. Vinieron palabras como “botellas”. Pero también saltó la idea del Sr. Mujeres y cuando escuchamos Mujeres, pensamos que era perfecto.

Yago: Es que suena bien, llama la atención. Elegir el nombre de un grupo es complicado.

Pol: Los buenos grupos son R, S y M. Todos los grupos están por ahí. (risas)

Yago: Por defendernos un poco con esto de “la cosa más bonita del mundo”. Es verdad que hay veces en las que le das muchas vueltas a que significa el nombre del grupo. Pensamos que era un nombre corto, sencillo y que se refiere a algo que es indiscutible, importante y apreciado.

Pol: Fue muy anterior a estas últimas olas de feminismo. Ahora yo creo que no nos hubiésemos llamado Mujeres ni de blas.

Yago: Bueno, seguro que hubiese generado un poco de controversia. Curiosamente, cuando lo hicimos, salió un grupo de tíos que se llamaban Girls y otro que se llamaban Women. No sé, igual fue algo del momento.

Pasasteis de cantar en inglés a cantar en castellano. Por cierto, desde aquí hago una reivindicación para que sigáis cantando Frantic en los conciertos.

Yago: Fíjate que hemos pensado alguna vez, así de cachondeo, que podríamos grabar las canciones en inglés en castellano. También en los 60 se hacía mucho lo de versionar en castellano o auto versionarte.

Pol: Casi todos nuestros discos tienen un tema en castellano y luego hubo un momento en el que la banda estaba en el límite del precipicio y no sabíamos si seguir o no porque nuestro guitarra se fue.

Arnau: se va un miembro fundador del grupo y alguien que marca mucho el sonido. Además se nos cayó la gira de México.

Pol: Incluso estábamos pensando en cambiar el nombre del grupo en ese momento.

Arnau: Entonces preguntamos a nuestras amigas y amigos, nos convencieron y pensamos en intentarlo. Empezamos a probar y decidimos que entre los tres podríamos pero necesitábamos un aliciente.

Yago: Había gente que ya nos había comentado lo del castellano, queríamos novedad. Últimamente girábamos más por España y veíamos que las canciones en castellano respiraban bien.

Arnau: Incluso en Bélgica nos preguntaron que por qué no cantábamos más en castellano.

Pol: Hubo un momento en que lo internacional nos supuso muchos gastos y muchas mierdas y nos preguntamos dónde nos iba bien o donde nos trataban bien. Nos centramos en lo local.

Yago: Formar parte de esa escena americana, era el sueño de la banda. El grupo empezó porque alucinábamos con la escena de garage americana y queríamos formar parte de todo eso.

Del inglés al castellano y del garage a un estilo más pop.

Yago: Al final cuando estas componiendo y estas preparando un disco, piensas en un montón de cosas y en cómo dialoga eso con lo que quieres hacer. Y de repente, cambiábamos al castellano. Y ya no es lo mismo. De golpe, te sales de toda la movida inglesa y americana.

Incluso metéis coros

Arnau: Se fue Martí y cuando Yago se quedó de guitarra solo. Pol y yo vimos que necesitábamos apoyar un poco. Y empiezas a entender cuando un tema necesita un subidón.

Yago: respecto a lo del pop, sí que íbamos viendo que nos apetecía cambiar un poco.

La consolidación de todo esto que hablamos se ve más claro en el último álbum Siento Muerte.

Yago: forma parte de la manera en la que nosotros hemos entendido los discos desde el principio. Nosotros más que un grupo de sonoridad y de conceptos, éramos un grupo de canciones.

Pol: o de jugar en los márgenes de un género.

Yago: Siempre nos hemos preocupado mogollón de la canción. Tiene que ser redonda o no será. Y a partir de ahí, hemos intentado edificar los álbumes. Cuando escuchábamos la cara B de “Un sentimiento Importante” siempre pensábamos que pegaba un pinchazo al final. No sé, como de la canción 8 a la 10, era como madre mía. Por eso, pensábamos que había que hacer un disco en el que nada pudiese ser descartable y yo creo que donde lo hemos conseguido ha sido en Siento Muerte.

Pol: siempre creemos que la cara A tiene que ser una ristra de hits.

Dais más importancia a la melodía que a la letra

Yago: yo creo que desde hace un tiempo la melodía para nosotros ha sido la gran protagonista del grupo.

Arnau: Las canciones las cantamos en casa y las personas con las que vivimos a veces te cantan el estribillo y dices: esto funciona.

Pol: Pero el cambio de idioma también ha hecho que vigilemos más. Incluso a un nivel estético. No sé, conseguir esa frase o ese coro en el momento correcto que haga que la gente alce el puño. Encontrar la frase o la construcción, no tanto en la historia que te cuenta pero sí a nivel estético.

Arnau: además nosotros siempre hacemos la música primero. Yago empieza cantando y a partir de ahí vamos soltando todos frases.

Yago: nosotros éramos de mucho sonido, mucha caverna, la voz enterrada… Incluso cuando íbamos a tocar en directo éramos muy del “no subas mucho la voz”. Y de un tiempo para acá somos más de “la voz para arriba”. La canción tiene que oírse guay y todas las partes. Y lo que tú decías de los coros también. Creo que el grupo, aunque no ha perdido caña ni pista ni piñón. Sí que se ha vuelto más melódico y armónico. Hemos aprendido mucho en ese sentido. Realmente lo que nos hace decidir las canciones es si lo que estamos oyendo, funciona. Todo sin letra y después ya escribimos.

Arnau: Es curioso que cada vez somos más melódicos y cuando grabamos con metrónomo y con los BPM, cada vez es más rápido el tempo. La gente lo escucha y es más melódico y a la vez tocamos más rápido. No sé, te da la sensación de que es más lento pero en realidad estas tocando más rápido. A mí, como batería, me parece curioso que cada vez me cueste más tocar y que cuando lo escuche es cada vez más pop.

Yago: yo creo que hemos perdido miedo. Antes nos escondíamos en el sonido y la crudeza. Y ahora no nos da miedo cantar.

¿El contenido del álbum Siento Muerte habla de resurgir?

Pol: Sí, es que estás rodeado de mierda pero intentas sacar esa chispa que te permite vivir y agarrarte a algo para seguir. Permitirte disfrutar aunque todo se esté derrumbando a tu alrededor.

Yago: Es desde nuestra impresión del mundo y del cómo vivimos las cosas, hasta algo tan sencillo como que es lo que tú quieres que se traslade en un concierto. Nosotros entendíamos el concierto como ese lugar en el que todo eso puede producirse. Todo ese mundo de mierda en el que de golpe puede convertirse en otra cosa, es esa hora de música en directo.

Pol: Al final el mundo se ha ido a la mierda y los pequeños destellos de felicidad son ahora en este concierto de mierda. (risas)

Arnau: Es como todo. Nosotros somos de una ciudad como Barcelona, que tiene unos alquileres súper excesivos, donde no se puede vivir y con unos trabajos de mierda. Partiendo de esa premisa, nosotros disfrutamos mucho cuando podemos ir a un concierto por la noche. Esa premisa tan sencilla de: trabajo de mierda, piso caro, quizás un poco de desilusión vital. Sin ser muy cerebrales, es como vamos a disfrutar esta hora y media, vamos a tomar algo, vamos a bailar, vamos a empujarnos y vamos a disfrutar.

Yago: Creo que hay un imaginario del grupo bastante curioso que es esa cosa tragicómica. Es como que algo puede ser de golpe muy decepcionante o derrotista pero luego nos reímos de eso.

Pol: Es una caricatura.

Yago: Exacto, caricaturizar y satirizar. Hay veces que tenemos mucho conflicto con las palabras que utilizamos porque no las hemos utilizado en nuestra vida.

Pol: Gaznate. (risas)

Arnau: O Romance Romántico. Venga, va. Pues lo ponemos.

¿Tenéis pensado animaros con alguna canción en catalán?

Yago: Ya bastante fue lo del castellano…De momento, lo vamos a dejar quieto.

¿Pero lo veis?

Yago: A ver, al final nosotros hablamos en catalán.

Pol: También en Cataluña…no sé. La música en catalán forma parte de un mundo que no nos interesa mucho, que está muy aceptado por los medios y tal.

Yago: Es complicado escapar de la dimensión política de la canción catalana. Es como meterse en un lugar que no. Yo tuve un grupo que cantábamos en catalán y fue una decisión estilística. En el caso de Mujeres, sería como una cosa que me costaría justificar en el mundo interno de Cataluña. Nos lo han pedido gente de todos los lados.

Arnau: Y si sale algún día, saldrá. Pero en principio, somos un grupo catalán que habla en catalán pero nos sale y creo sinceramente que el sonido en Mujeres funciona muy bien en castellano. El catalán es un poco blando a la hora de cantar o al menos a mí me da esa impresión.

Tocáis en 15 minutos. ¿Un mensaje final?

Todo va a salir bien, ya queda poquito y va a ser la hostia.