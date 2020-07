Mujeres – Siento Muerte (Sonido Muchacho)

Diez canciones como diez poderosos golpes de afecto. Así presentan sus nuevos caramelos envenenados los barceloneses Mujeres, en los que suenan más rotundos que nunca. Tras pasar por distintas etapas, se les nota cómodos en una nueva piel donde el castellano les permite expresar emociones más crudas y directas. El anterior Un Sentimiento Importante (Sonido Muchacho, 2017) ya supuso una importante evolución a nivel de acogida por parte de público y prensa, y sobre todo les sirvió como empujón de confianza ante la decisión del cambio de idioma respecto a sus primeros trabajos. Todo eso queda más que reforzado con este brillante Siento Muerte, quinto capítulo en una carrera siempre inquieta, y para el que vendieron toda la edición de preventa en apenas veinticuatro horas. Ellos mismos decidieron acercar los vinilos a diferentes tiendas, para celebrar que la música volvía a carburar más allá de nuestras habitaciones, tras un periodo tan extraño como el que acabamos de pasar.

Estas deliciosas e irresistibles bofetadas de alma power-pop con inconfundible aroma punk, suenan orgullosas e imparables de principio a fin, haciendo más que difícil la elección de posibles singles. Desde el ganador trío inicial compuesto por “Tú y yo”, la soleada “Besos” a pesar de su amarga letra de amor no correspondido, y “Cae La Noche” pasando por la ya conocida “A Veces Golpes”, la maquinaria se muestra perfectamente engrasada para no otorgar ningún respiro al oyente, si acaso en la final “Algo Memorable”, dulce nana con tonos disonantes, que despide con calidez un viaje lleno de color y energía a lo largo de diez celebraciones de la vida, entendiendo la muerte o el final de las cosas, como parte de ella. Sin espacio para la melancolía o la tristeza. No nos han puesto aquí para sufrir, y todo depende de la actitud con la que encares las diferentes vicisitudes de esta experiencia continua que supone la existencia. Como ellos mismos explican, la temática del álbum se centra en los destellos de felicidad en un mundo a punto de explotar (ya antes de toda esta desgracia originada por la pandemia), y que continúan exponiendo con maestría en un segundo tramo que mantiene la tónica explosiva del primero, con dianas como “Auténtico Colapso”, “El Momento Exacto” o el tema titular, todos ellos hits inapelables para bailar hasta el final de los días.

Sus certeros derechazos cimentados a partir de una base rítmica poderosa con una batería trotona, y un bajo afilado y punzante, bien podrían remitir a Black Lips o Ty Segall pero siempre suenan personales y, desde luego, triunfan a la hora de hacer reconocible su marca. Las guitarras y las voces se erigen vencedoras y orgullosas dibujando líneas eufóricas bajo el abrazo de una producción sólida y equilibrada a cargo de Sergio Pérez. En definitiva, estamos ante un disco ideal para celebrar el poder del rock y la amistad.

Escucha Mujeres – Siento Muerte