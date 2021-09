Love of Lesbian anuncian gira por EEUU

Love Of Lesbian (consulta nuestra entrevista con ellos aquí) han vuelto con, V.E.H.N. (Viaje Épico hacia la nada) (Warner), un disco que supuso la continuación de El Poeta Halley (2016) que le siguieron diferentes giras y proyectos.

Una nueva demostración de su capacidad para transformar sus experiencias vitales en música con invitados especiales como Enrique Bunbury y Cristina Martínez y Álbaro Arizaleta de El Columpio Asesino . Este lanzamiento fue acompañado por un concierto sold out para 5,000 en Barcelona a fines de marzo, que alcanzó una cobertura internacional como el primer evento comercial de su tamaño en celebrarse en Europa desde el comienzo de la pandemia. Desde entonces, Love of Lesbian ha estado realizando una gira SOLD OUT por toda España, incluyendo cuatro noches consecutivas con todo agotado en Las Noches del Botánico de Madrid.

La banda lleva su dinámico show en vivo a los EE.UU. en marzo 2022 con cinco fechas a lo largo de la costa de California en Sacramento, San Francisco, Los Ángeles, Anaheim y San Diego.

Las entradas en preventa por parte de Live Nation ya están disponibles hasta el jueves 2 de septiembre a las 10:00 p.m. (hora de Los Ángeles).

Password: DANCE

Las entradas generales estarán a la venta a partir del viernes 3 de septiembre a las 10 am (hora de Los Ángeles).

Estas son las fechas de Love Of Lesbian en EEUU

23 de marzo – Ace of Spades, Sacramento, CA

24 de marzo – August Hall, San Francisco, CA

25 de marzo – The Belasco, Los Angeles, CA

27 de marzo – The Parish, Anaheim, CA

29 de marzo – Voodoo Room, San Diego, CA