Entrevistamos a Royal Blood que tienen nuevo disco

Royal Blood están de regreso con Back to the Water Below, un trabajo en el que decidieron dar un cambio a su forma de trabajar, centrándose más en las melodías que en los riffs, utilizando los instrumentos que mejora encajaran en cada canción. Para Mike Kerr y Ben Thatcher, la clave de su sonido está su química que fluye entre ambos. La independencia fue clave para su creatividad, ya que produjeron el álbum por sí mismos por primera vez y tuvieron la libertad de trabajar en su estudio en Brighton siempre que se sintieran inspirados. Este verano lo presentarán en nuestro país, de momento en Tsunami Xixón Festival.

Charlamos con Mike Kerr sobre estas nuevas canciones y su proceso de gestación.

«Hacemos música para nosotros mismos y solo buscamos impresionarnos mutuamente»

Para vosotros, ¿cuáles son las principales diferencias entre vuestro anterior disco ‘Typhoons’ y este ‘Back To The Water Below’?

«Typhoons» fue esencialmente un álbum de estudio creado durante la pandemia con muchas influencias de música dance. Lo mismo no se puede decir de «Back To The Water Below», pensamos que este es un álbum mucho más ecléctico con un sonido y enfoque mucho más naturales.

¿Qué te motivó a explorar nuevas ideas?

Creo que sentarme al piano y escribir canciones fue la gran fuerza impulsora para la inspiración detrás de estas canciones. Me llevó de vuelta al lugar donde comenzó mi amor por la música, a volver a lo más básico.

¿Qué lecciones has aprendido a lo largo de la grabación de cuatro álbumes y cómo han influido en tu enfoque creativo actual?

Creo que dejar que la canción guíe el camino es la lección más importante. El ruido sobre lo que se debe o no se debe hacer puede volverse muy disruptivo y no ayuda a hacer discos. Este álbum es significativo para nosotros, ya que es una representación destilada de nuestro viaje como banda. Aparte, fue muy divertido producirlo nosotros mismos.

¿Qué te inspiró a experimentar con diferentes instrumentos?

Como decía, escribir canciones desde el piano fue la mayor inspiración. Siempre hemos utilizado el piano como herramienta para escribir pero esta vez, al incluir las partes de piano, obtuvimos una nueva perspectiva sobre cómo construir una canción de Royal Blood.

¿Cómo equilibrasteis esa evolución manteniendo identidad musical reconocible?

Creo que en cierto grado, mientras Ben y yo sigamos creando la música nosotros mismos, siempre sonará como Royal Blood. Incluir grandes ritmos de batería y superponer canciones con riffs asegura que no perdamos nuestro sonido. Eso siempre estará ahí.

¿Te tomó mucho tiempo escribir las letras?

¿Cuánto tiempo debería llevar? Con el tiempo mismo, siendo un constructo dentro del cual sobrevivimos a la experiencia humana surge una pregunta más importante: ¿llevó algo de tiempo? (risas).

Le dais importancia a los videos musicales ¿Cómo influyó el cineasta y fotógrafo Polocho en la dirección del video musical oficial de ‘Shiner In The Dark‘?

La conexión entre nuestra música y las imágenes puede ser muy poderosa. «Shiner In The Dark» tenía muchas imágenes en las letras, así que la dirección parecía obvia. Desde el principio, sentimos que el título de la canción sonaba como una película de kung fu. Esta dirección que lleva la canciónpensamos que daría un enfoque divertido para hacer un video.

Habéis tenido varios #1 consecutivos en el Reino Unido. ¿Hay presión para mantener el éxito?

No estoy seguro de que me corresponda decirlo. Todo lo que sé es que hacemos música para nosotros mismos y solo buscamos impresionarnos mutuamente.

¿Qué podemos esperar de sus próximos conciertos?

Cantidades irresponsables de confeti.

