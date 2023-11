Tsunami Xixón Festival vuelve con Bad Religion, Yungblud, Royal Blood y Arde Bogotá

Tsunami Xixón Festival vuelve los días 19 y 20 de julio al Parque Hermanos Castro, regresa con más fuerza que nunca, presentando un cartel de lo más ecléctico que promete seguir aumentando su leyenda. Entre los cabezas de cartel, destacan íconos del punk rock californiano como Bad Religion, el talentoso artista británico Yungblud y el potente dúo inglés Royal Blood, que aprovechará la ocasión para presentar su tan esperado álbum Back to the Water Below. Aún se mantiene en secreto un nombre sorpresa estadounidense que se revelará próximamente, agregando aún más emoción al evento.

La diversidad del festival se refleja en la inclusión de Arde Bogotá, una banda que ha revolucionado la escena musical española esta temporada, junto con actuaciones exclusivas de renombradas bandas internacionales como Alkaline Trio, Enter Shikari, Bad Nerves y The Last Internationale. Además, la presencia de destacadas propuestas nacionales, como Biznaga, galardonada con el premio al mejor álbum de rock en los premios MIN 2023, y otras promesas emergentes como Misconduct, The Mysterines, Amygdala, Catalina Grande Piñón Pequeño, Antifan, Tiburona, Blowfuse, Nitropollo, MINIÑO, Tortiboys, Rojo 2 y Ukelele Joe, que completa un primer avance del cartel que seguro consolidará al Tsunami Xixón Festival como una cita ineludible para los amantes del rock.

Entradas para Tsunami Xixón Festival

Las entradas de Tsunami Xixón Festival ya están disponibles en www.tsunamixixonfestival.com