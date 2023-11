Entrevistamos a Skarra Mucci, que nos visita

Algunos artistas tienen la habilidad de transportarnos a lugares lejanos. Para mí, Skarra Mucci es uno de ellos. Escuchar su música me lleva de regreso a un pequeño chiringuito en la playa de Livorno, conocido como El Lago Verde. Un bar de reggae ubicado en un pinar, donde las conversaciones entre Aperols se convierten en una dinámica vital. Una tarde veraniega, mientras me encontraba allí, recibí un correo electrónico que anunciaba el lanzamiento del nuevo álbum de Skarra Mucci: ‘The Perfect Timing’, su octavo trabajo en solitario. Ya sea por casualidad o destino, semanas después de recibir ese email, esta entrevista cobró vida.

Comparto esta historia porque este artista es uno de los grandes embajadores de los sonidos jamaicanos en todo el mundo y porque nos visita. Actuará este próximo 11/11 en Madrid (Nazca Club, junto a Griffi y Sr. Wilson- y posteriormente el 24/11 en Granada (Sala Tren), el 25/11 en Sevilla (Fanatic), teniendo el colofón final el miércoles 29/11 en la Sala Apolo de Barcelona.Donde haya un Sound System, su música estará presente. Un músico que dejó su hogar con apenas nueve años para grabar en el mítico estudio del productor Harry J. Desde entonces, la vida de Skarra cambió por completo. Su misión es hacer que el mundo baile mientras reflexiona sobre los problemas globales que deben abordarse, respaldado por una sólida comunidad de amigos, músicos y productores. ‘Perfect Timing’ es un ejemplo perfecto, un álbum que repasa los géneros que han florecido en Jamaica y que lleva una fuerte crítica social en su corazón.

Todo un placer hablar contigo. Para empezar, ¿cómo has vivido estas últimas semanas y cómo ha sido la recepción de The Perfect Timing por parte del público y los medios?

Estas semanas están llenas de actividades de preparación, coordinación y promoción de mi nuevo álbum. Hicimos una fiesta de lanzamiento en la tienda de reggae más antigua de París, ‘Patate Records’, y estamos realizando multitud de entrevistas.

Como viajo con un pasaporte jamaicano, en este momento me encuentro en la oficina de visas británicas para el próximo concierto en el Reino Unido. Con respecto a mi octavo álbum, estoy realmente satisfecho con el trabajo que hemos realizado. Ha sido maravilloso recibir tanto amor y apoyo de mis seguidores. Recibo mensajes de admiradores de todas partes del mundo a diario.

¿Alguna vez imaginaste, en tus inicios, que llegarías a este punto con tu octavo álbum de estudio?

Ese ha sido mi deseo y elección desde hace cuatro décadas. Aún me esfuerzo por alcanzar las metas que me propuse. Cuando era joven, mi sueño era viajar por todo el mundo gracias a la música, y lo estoy logrando. He tenido la oportunidad de tocar en escenarios de todos los continentes, desde México hasta China, India o Bogotá, llevando mi música al público en vivo. Me siento bendecido.

He podido leer que creciste en las ciudades de St. Catherine, St. Andrew y Kingston. ¿Cómo fueron tus primeras experiencias con la música y qué te llevó a adentrarte en este mundo?

Siempre estuve cantando, incluso cuando era un niño y comencé a entender el mundo que me rodeaba. Recuerdo que no se nos permitía escuchar música que no estuviera relacionada con el gospel, por lo que teníamos que cantar himnos de la iglesia. Teníamos que practicarlos continuamente para saberlos de memoria.

Mi amor por la música me llevó a dejar la casa de mi abuela en St. Catherine cuando solo tenía nueve años para unirme a Volcano Sound con King Yellowman y Little Harry. Desde entonces, mi viaje musical comenzó. Grabé mi primer sencillo en 1982 en el famoso estudio de grabación Harry J en la capital de Jamaica.

Esto te llevó a ciudades como Kingston, donde tuviste la oportunidad de experimentar la generación dorada de Jamaica en las décadas de los ochenta y noventa. ¿Cómo recuerdas aquellos años?

Recuerdo esa época con claridad, y para mí, fue el mejor momento que la música jamaicana pudo experimentar, con la consolidación del reggae y la llegada de artistas de todas partes. Había enormes fiestas de Sound System en todas partes. Imagina salir de casa para ver a músicos como Gregory Isaacs, Admiral Bailey, Cutty Ranks o Garnet Silk, todos actuando en vivo en una sola noche, en un solo micrófono. Eso era algo inigualable en los años 80.

Tu música abarca géneros como el jungle, el dancehall y el reggae roots, y refleja tu profundo amor por la cultura Sound System. ¿Crees que tus álbumes representan un viaje musical a lo largo de la historia de la música jamaicana?

Esa es mi intención, transmitir al mundo cómo solía ser y cómo puede ser mi querida música Reggae-Dancehall, junto con todos sus estilos musicales que forman parte de la vida diaria en la isla.

Volviendo la mirada hacia tu último álbum, al escuchar las canciones, notamos un leitmotiv común: una profunda crítica al sistema. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el mundo y la sociedad actual en términos generales?

Las letras nacen directamente de lo que presencio en mi día a día. El tema principal de ‘Perfect Timing’ es la unidad de los oprimidos frente al sistema que hemos creado. Reconocer y aceptar nuestras diferencias como seres humanos y convertirlas en nuestra fortaleza. Comenzar a amarnos más a nosotros mismos para experimentar el amor verdadero, y descubrir el amor que podemos compartir con los demás, el amor genuino. Nuestra sociedad capitalista a menudo nos enseña a amar el dinero en lugar de amarnos entre nosotros. Creo que la gente debería desarrollar un amor por la vida en sí misma, por la naturaleza y aprovechar al máximo su existencia, porque si tienes vida, automáticamente tienes todo.

En este álbum, has colaborado con viejos amigos, como en la canción «Street Dance» con L’Entourloop. ¿Cuál crees que es el factor clave para que surja esa magia cuando trabajas con ellos?

Soy magia. La vida es magia. La música es magia. L’Entoruloop es magia. Creo que nuestra mentalidad abierta, que nos permite abrazar la música de todos los géneros sin restricciones, es lo que nos permite desatar la verdadera creatividad. En lo que hacemos, nos consideramos los mejores, sin competencia alguna.

También colaboras con Yannis Odua en «Roots Rock Regga». ¿Cómo surgió esa colaboración?

«Yaniss escomo un hermano para mí, pero de otra madre, y personalmente me encanta trabajar con él. Desde que nos conocimos en 1995 en Lyon, nos convertimos en familia. Nuestras antiguas colaboraciones son muy queridas para ambos, y no podía esperar más para volver al estudio con él. Nuestro primer sencillo, “Raggamuffin School”, incluido en mi álbum ‘Dancehall President,’ tuvo un impacto significativo. Bendiciones puras para Yaniss.»

¿Puedes hablarnos sobre el proceso de escritura, producción y creación de «Perfect Timing»?, ¿cuánto tiempo te llevó crearlo?

Fue difícil, largo y emocionante. En ocasiones, resultó especialmente difícil, sobre todo a la hora de encontrar estudios disponibles durante los confinamientos. En total, diría que nos llevó alrededor de 2 años para completarlo. Además, teníamos muchas pistas inacabadas con varios productores, como Mad Professor, Manu Digital, L’Entourloop, Dj Vadim y Dee Buzz. Algunas de estas pistas no llegaron a convertirse en producciones finales debido a los drásticos cambios en nuestra forma de vida en 2020, lo que nos llevó a pasar cinco años sin lanzar un álbum en solitario. Pero finalmente, el momento, el lugar y el espacio perfectos llegaron, y aquí estamos.

Este álbum cuenta con varios productores destacados como Patko, Dub Inc, Manudigital y Dub Akon. ¿Cómo fue trabajar con ellos y qué aportaron a tu música?

Son personas increíbles y es un gran placer poder compartir la mesa con ellos. Estoy emocionado de tener la oportunidad de hacerlo de nuevo con amor y felicidad, ya que cada uno de ellos aporta ese toque especial a esta obra.

Tu gira está a punto de comenzar, ¿cómo te estás preparando para ella?

«Siempre estoy preparado y listo. Tocar es mi vida, y no puedo esperar para empezar. La gira comenzó el fin de semana pasado con una gran dosis de energía. Por supuesto, hemos planificado el repertorio y lo hemos ensayado minuciosamente una y otra vez. Estamos emocionados por nuestra próxima parada en el Reino Unido esta semana y por todos los conciertos de la primera parte de la gira.

En esta primera parte de tu gira, llegarás a España, con actuaciones en ciudades como Madrid, Barcelona o Granada. ¿Qué impresión tienes del público español y de la escena musical en España?

España y América Latina siempre han sido una gran base de fans, así que puedo garantizar que va a ser una explosión cada noche. El público español es conocido por ser entusiasta y apasionado, y me encanta viajar y descubrir cada ciudad. Madrid es un lugar donde hemos tenido momentos increíbles, y no puedo esperar para regresar a mi querido País Vasco.

También compartirás escenario con Mr. Wilson, una gran referencia en España. ¿Cómo surgió la idea de esta colaboración y cómo te pusiste en contacto con él?

Nos conocimos en Barcelona hace muchos años. Sr. Wilson es un amigo de toda la vida con el que tuve el placer de colaborar en la canción número uno de mi álbum ‘Dancehall President’ en 2016. Es un excelente intérprete con un estilo único. Realmente me encanta su espectáculo en vivo.

Ha sido un placer hablar contigo. Finalmente, ¿qué significa la música para ti?

La música y las personas ocupan un lugar central en mi vida. La música está presente en cada momento todos los días, y estoy profundamente agradecido por el apoyo que he recibido de personas de todas las esferas de la vida. La música es la vida misma, y yo soy un embajador del reggae, estoy más vivo que nunca.

Próximos conciertos en España de Skarra Mucci:

11.11 | MADRID – NAZCA CLUB (SPAIN)

24.11 | GRANADA – SALA TREN (SPAIN)

25.11 | SEVILLA – SALA FANATIC (SPAIN)

29.11 | BARCELONA – SALA APOLO (CATALUNYA)