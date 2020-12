Entrevistamos al Dj y productor Modernphase

Kali aka Modernphase, es un dj y productor musicalmente hiperactivo, que se mueve por el campo de la electrónica con criterio, humor, eclecticismo y honestidad. Consigue, como muy pocos, que la música penetre por los poros de nuestra piel de la misma forma que lo hace con nuestras emociones. Hemos tenido el placer de entrevistarle, a raíz de su último EP: Neanderthal, publicado bajo el sello Espacio Cielo, y este ha sido el resultado.

“Soy un productor muy de teclado y ratón, edito y secuencia el audio que grabo de los sintetizadores porque no soy ejecutante ni mucho menos teclista”

Hola Kali, ¿Cómo estás? Es un placer tenerte por aquí, y más a en relación a un EP que nace desde el juego y las ganas de dar un aire diferente a la música de club. Para alguien que está en continuo contacto con artistas y sellos discográficos de música electrónica, ¿crees que abunda la seriedad en el sector? ¿Se toman demasiado en serio el trabajo los artistas? ¿Cómo ves el mercado actual y qué echas en falta?

¡Qué pasó! Genial. Todo lo bien que se pueda estar con la que está cayendo. Pero ante todo muchas gracias por esta entrevista.

¿La seriedad? Bueno más bien el postureo si, pero bueno ya cada uno que se las apañe como pueda y cada uno que dedique su tiempo a lo que considere oportuno. Los artistas se toman el trabajo de muchísimas diferentes maneras pero los que son profesionales son los que al final aguantan, de una manera o de otra, ¿y los que no? pues se acaban dedicando a otra cosa, también esta el factor suerte.

Hecho en falta más money. Algo que ya vemos como normal pero que no lo es. Me jode que seamos un país increíble pero con un descontrol descomunal y unos políticos que no están a la altura.

Escuchando Neanderthal, llega un mensaje claro de hacer con la música algo más que música dance, también incluye un mensaje, y lo más importante, un sentido del humor. En ese sentido, ¿cómo nace esta propuesta? ¿Qué intentas transmitir? ¿Cuál fue tu criterio de producción?

Cuando produzco me gusta divertirme, y para ello me gusta grabar letras que a veces son mías, otras veces como en Neanderthal, de amigos que en este caso Fher, ni se dedican a ello ni nada pero escriben letras interesantes como puede ser la vida de un Neandertal y yo les produzco la música, les indico como interpretarla y nos divertimos grabando estas cosas. La música, en mi caso, lleva a posteriori un sin fin de cambios y de diferentes formas que pruebo hasta que doy con lo que más me enorgullece o me hace sentir a gusto con la canción. Soy un productor muy de teclado y ratón, edito y secuencia el audio que grabo de los sintetizadores porque no soy ejecutante ni mucho menos teclista. Programo casi todo el Midi en el DAW y luego grabo el audio de los sintes que al final vuelvo a cortar y editar y secuenciar (ese mismo audio) cambiando constantemente las opciones. Soy hiperactivo…

Los criterios cambian según la ocasión, la verdad…

¿Qué nos puedes contar de cada track? ¿Piensas que nos estamos volviendo un poco neandertales?

En Neandertal vino a raíz de mi amigo Fher, cuando vino al estudio. Allí fue donde me comentó que tenía una letra que hablaba sobre la vida de un Neandertal, saltó mi alarma bizarra, la cual me hizo preguntarle que me la cantara. La letra era espectacular y muy bien hilada.

Para la grabación de la voz y letra en este caso apenas le puse un bombo y una caja para que siguiera el ritmo y lo cantara como si fuera un Cromañón o digamos lo interpretara de manera tosca y rudimentaria, te lo pasas muy bien grabando las voces mientras voy imaginando qué bajo y qué percusiones le voy a grabar después.

Aunque Fher, cuando abandona el estudio, me doy cuenta de que apenas tengo varias tomas de voz de chorretón y tres pistas de referencia, así que marcho a casa pensando en sonidos e ideas que normalmente oigo en otros tracks para aplicarlos a la voz y ver que pasa. Como ves, es muy de ensayo y error.

El bajo, los pads y el resto de armonías, melodías, el arpeggios que suena nada más empezar, todo está hecho con Nord Lead 2X y Monomachine, puede que usara algún instrumento virtual tipo Diva o similar, no lo recuerdo.

En el caso de Ritual, me inspiré mucho en los senoidales que consigue productores como Rodion en sus tracks y como los cambios de las diferentes notas musicales cambian con estos bajos senoidales, más la apuesta del cambio de tempo que hago en mitad de la canción y pareciendo un subidón de tinte Druma (tambor y bombo ahah) que es digamos, una apuesta creativa que no se conforma con lo intuitivo o predecible de un corte clásico en el que los elementos van o vienen de manera progresiva (que lo hacen) pero cambiando el tempo y dándole ese giro inesperado hacia lo que se espera de un tema de Drum and Bass, pero en mitad de un tema ‘Slow Disco’ que va a 108 bpms…

Desde que empezaste hasta ahora, ¿ha cambiado mucho tu método de trabajo? ¿Y tu sonido?

Mi método o métodos de trabajo varían según el proyecto como te digo, pero no, creo que no, tanto la grabación de un disco en Promusica de Extremadura o produciendo un EP para Gameboyz o Melómana mi workflow no ha cambiado mucho. Como te digo, tengo mis sintes, los grabo, los edito y secuncio, pruebo miles de formas hasta que doy con la que me gusta, más o menos… jejeje

Mi sonido es principalmente electro, creo que eso se puede escuchar en mi discografía.

¿Cómo ha sido tu relación con el sello Espacio Cielo? ¿Tuviste plena libertad o quisiste orientar el trabajo hacia algo más concreto?

Si, ¡claro! Yo y Jesus Aka Parissior somos muy buenos amigos, trabajo con el la PR de su sello y total libertad claro que si. Es un gran tipo.

¿Qué es lo que más admiras de un sello como Espacio Cielo? ¿Qué crees que es lo que lo identifica?

Bueno creo que a estas alturas es importante tener siempre sellos donde poder editar tus locuras, y este es mi caso. Admiro que un sello se preocupe de qué es lo que quieres para tu lanzamiento y como lo quieres gestionar y planificar.

Tu sonido es muy ecléctico, ¿cómo consigues armonizar influencias a veces tan dispares?

Hahaha por practicar mucho, digo yo! Sobretodo no conformarte con el primer loop que haces a la hora de producir de para un EP o un Álbum. Y también trabajar e inmiscuirte en un montón de proyectos, a lo Weatherall, sin decir ni pio y ni que se note! Todo va llegando poco a poco.

¿Cómo es tu estudio? ¿Y con qué tipo de hardware / software le gusta trabajar?

Tengo 2, el de producción (Gameboyz/Modernphase/SrSpam) y el de grabación y mezcla de Promusica. Trabajo con Ableton, Cubase, Pro Tools HD, Control 24, sintetizadores varios, muchos plugins, tenemos una Allen Heath 16FX para pre mezclar los tracks de Gameboyz, una TC Helicon Voicetouch para la voz y micrófonos de muchos tipos… un poquito de todo.

¿En qué proyectos estás trabajando en este momento? ¿Algo que quieras desvelar?

Si además estoy trabajando con Plastico (Galicia) con otro aka nuevo como Sr Spam, hicimos un tema que se llama Tu Chicle, muy divertido, sale en una compilación para Enero/Febrero con la gente serbia de We are The Party. Estábamos haciendo una versión slow también de un tema de OBK, todo muy divertido y con mucho humor, pronto lo escucharéis.

¿Qué te ha aportado todo este tiempo desde que has estado capitaneando medios como Como las Grecas y colaborando en otros medios como Dj Mag o Mixmag?

Pues mantenerme en activo, sobretodo desde un punto de vista de curador musical. Aprendes mucho sobre si seguir las mismas pautas que otros artistas ¡o no!

¿Tiene algunas palabras finales de sabiduría que te gustaría compartir?

Yo de sabio poco pero bueno lo típico, ¿Qué es el éxito en la vida? El éxito a los 3 años es no hacerse pipí y caca encima, a los 10 tener muchos amigos, a los 16 tener relaciones sexuales, a los 20 tener carnet de conducir, ¿a los 30? ¿Ganar dinero, a los 45? ¿Ganar mucho dinero y luego la vida para atrás… a los 60? ¿Tener carnet de conducir, a los 70? ¿Tener muchos amigos, a los 85? Tener relaciones sexuales….