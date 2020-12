Greta Van Fleet anuncian su segundo disco y lanzan single

Greta Van Fleet ponen fecha al que será su segundo disco, continuación de Anthem of the Peaceful Army.

Los que algunos ven como sucesores de Led Zeppelin lanzaban hace algunas semanas un single que añadir a su discografía “My Way, Soon” (Lava/Republic Records). Una canción alegre, un tema liberador que celebra la transformación personal de la banda en los últimos tres años.

Ahora llegan noticias del que será su nuevo álbum, The Battle At Garden’s Gate, que se editará el próximo 16 de abril de 2021. Para su producción Greta Van Fleet han elegido a Greg Kurstin.

Una de las canciones del disco es esta “Age Of Machine”: