Entrevistamos al grupo mexicano Rey Bala

La banda mexicana Rey Bala regresa con sus sonidos de blues, rock, jazz, world music y rock progresivo, géneros en los que han estado echando raíces en su búsqueda por conquistar la escena musical de México. Estos chicos tienen la motivación de rescatar la esencia natural de la música en todas sus variantes, creando proyectos originales y versátiles que inspiran a quienes los rodean. Desde el 2018, Rey Bala se ha estado abriendo camino en algunos de los foros más destacados de la Ciudad de México, como el Foro Indie Rock, Bajo Circuito, Caradura, Pizzas del Perro Negro y MF 246. También se han aventurado en presentaciones de gran relevancia en el Estado de México y sus alrededores, incluso se han dejado ver en el Festival Internacional Cervantino.

Esta banda, originaria del norte de la Ciudad de México, viene con un nuevo sencillo bajo el brazo titulado «F Generation». En este tema nos muestran su característico poder y energía, con riffs que destilan carácter, una batería que explota de energía y una voz elegante que se funde a la perfección con los sonidos que antes se mencionaron.

No queremos repetirnos y deseamos sorprender con nuestra música

¿Cómo empieza la historia de una banda llamada Rey Bala?

Brandon: Empezamos como la mayoría de las bandas, tocando en bares, interpretando covers. Pero en algún momento nos dimos cuenta de que seguir tocando covers no nos llevaría a ningún lado. Entonces decidimos crear música original. Contactamos a nuestro actual bajista (Alain), tocamos con él e instantáneamente hubo química musical, esa que es muy difícil de conseguir, esa chispa que surge al tocar y crear algo juntos. Decidimos que nuestra única regla sería hacer música original y dejar de tocar covers. El sonido que hemos desarrollado es una fusión de la música que los cuatro escuchamos y la música que queremos crear. Así nació Rey Bala. Actualmente tenemos cinco sencillos en Spotify y estamos a punto de lanzar nuestro primer álbum, que incluirá el sencillo llamado «F Generation». Con esto buscamos marcar una nueva etapa para la banda, creemos que hemos desarrollado un nuevo sonido que no teníamos antes, con canciones que sorprenderán a la gente. Hay muchas cosas interesantes en este disco.

Cuando hacían covers, ¿eran covers de bandas que les gustaba tocar o tenían que adaptarse a los gustos del público o de los bares?

Alan: Comenzamos con covers que se ajustaban a nuestro estilo, pero en realidad, en su mayoría, tocábamos lo que la audiencia y el lugar pedían, y lo que funcionaba mejor. Sin embargo, surgió la inquietud de expresar y comunicar lo que nosotros queríamos. Surgió la necesidad artística de crear algo propio, porque hacer cosas que no eran nuestras y que no nos gustaban tanto y ya no era suficiente.

¿Las influencias de esa época y el estilo que tenían al tocar covers sigue estando en el estilo de la banda actualmente?

Brandon: A menudo, tocábamos ante audiencias más rockeras, pero en otras ocasiones eran más inclinadas al pop. Donde tocábamos era complicado, ya que una semana podíamos estar frente a fanáticos del metal y la siguiente semana ante personas que pedían canciones más pop. Fue un desafío, lamentablemente, estábamos tocando lo que la audiencia quería, y no lográbamos sorprender tanto a la gente.

¿En qué momento llegó la decisión de hacer música original?

Alan: A principios de 2018, nos reunimos como Rey Bala y nos encerramos durante unos seis meses para componer las primeras canciones y preparar un espectáculo completo. En cuestión de meses, estábamos listos para nuestro primer concierto. Practicábamos con regularidad, escribíamos canciones y consolidábamos el sonido de la banda. Una vez que comenzamos a tocar en vivo, no paramos. Hubo un momento en el que llegamos a tocar hasta tres veces por semana.

¿Cuándo empezaron en 2018 y todo iba bien, se imaginaron que se les atravesaría una pandemia mundial?

Brandon: Fue difícil. Después de estar acostumbrados a tocar en vivo, a tocar juntos como grupo, improvisar y hacer cosas espontáneas, dejar de tocar juntos fue un desafío. Sin embargo, esta pausa nos ayudó a mejorar individualmente como músicos al tener mucho tiempo libre. Nuestras habilidades musicales mejoraron considerablemente. Cuando las restricciones se aliviaron un poco, realizamos algunas sesiones en vivo, y fue gratificante ver que la química seguía intacta al tocar juntos nuevamente.

Alan: La pandemia nos benefició después de la racha de presentaciones incesantes. El descanso que nos proporcionó nos permitió crear casi todas las canciones del nuevo álbum. Ese tiempo que pasamos encerrados nos ayudó a mejorar individualmente y a redefinir el estilo de la banda. Ya tenemos un estilo consolidado, pero en ese momento queríamos darle un giro, y ese período de descanso nos ayudó a replantearlo, sin perder nuestra esencia. Creo que, si no hubiéramos enfrentado la pandemia, habríamos continuado tocando intensamente y no estoy seguro de qué habría sucedido con el disco.

¿Qué cambió, qué dejaron de hacer o qué no funcionaba para replantear ciertas cosas?

Alan: Las primeras canciones que compones suelen ser impulsadas por la emoción de crear algo propio, y son muy espontáneas. Son orgánicas, pero a menudo no están completamente alineadas con la idea general o con lo que realmente quieres expresar. Todos teníamos ideas y las íbamos sacando de manera espontánea. Aunque nuestras influencias eran evidentes, queríamos que, al escucharnos, la gente reconociera nuestro estilo único. Era cuestión de encontrar eso, para que no sonáramos como cualquier otra banda.

Brandon: No queríamos caer en el cliché de sonar igual que otros. Si tenemos cinco sencillos en plataformas y luego lanzamos un álbum que suena a lo mismo, perderíamos el interés de la gente. En este disco exploramos nuevos sonidos; hay muchas influencias de música oriental, diferentes instrumentos, canciones con órgano, piano, sintetizadores y efectos especiales. La música es más compleja y elaborada; algunas canciones tienen hasta cuatro capas de guitarras, y no estoy seguro de cómo las tocaremos en vivo. Queríamos sonar diferente a lo que habíamos hecho antes, nos aventuramos y cambiar de sonido nos obligó a ser músicos mejores. Salimos de nuestra zona de confort, no queremos repetirnos y deseamos sorprender con nuestra música.

¿Cuál es la fórmula para reinventarse constantemente como músicos o como banda?

Brandon: No existe una fórmula para abandonar tu zona de confort. Como músicos y banda, estamos arraigados en el blues rock, pero también nos gustan otros géneros. La inspiración llega de manera impredecible, a veces no llega en absoluto. Siempre es necesario tocar de manera diferente. Si sientes que te estás volviendo repetitivo, es hora de dejar de hacerlo.

¿Es más complicado no tener una fórmula para reinventarse constantemente o colaborar con otros tres músicos locos para cuadrar ideas sin caer en conflictos?

Alan: Siempre habrá desacuerdos. Estamos unidos por el mismo proyecto, pero nuestras mentes son diferentes. Compartimos algunas bases, pero nuestras influencias musicales son distintas. A veces, estas diferencias pueden generar tensiones durante el proceso de composición, pero en realidad, estas divergencias enriquecen el proyecto y las canciones. Encajar ideas puede ser complicado, pero al final logramos armonizarlas y darles una sinergia, combinando nuestras ideas dispares. Si todos fuéramos iguales, sería monótono. De hecho, es beneficioso que de estas diferencias surjan creaciones superiores.

¿Todas las canciones del nuevo disco serán completamente inéditas?

Brandon: Sí, todas las canciones son nuevas. Fueron escritas durante la pandemia, y el proceso fue muy extenso. Las canciones incorporan varios instrumentos que no habíamos tocado, algunas ya las interpretamos en vivo, mientras que otras son totalmente inéditas, poca gente a escuchado todo el disco. Estamos ansiosos por lanzar todo el material, y la nueva canción ya la hemos interpretado en vivo. Fue la canción que originó el álbum y definió su sonido, marcando la decisión de crear un álbum completo. Esta canción será el próximo sencillo «F Generation».

¿Es una idea descabellada lanzar un disco completo en lugar de solamente sencillos en pleno 2023 o los locos somos los románticos que nos gustan los discos completos?

Brandon: De cierta manera, tiene sentido. Entendemos por qué ya no se lanzan discos completos, ya que hay una gran cantidad de música disponible, y la gente a menudo no se toma el tiempo para escuchar un álbum completo. Sin embargo, planeamos hacer una combinación de ambas estrategias. Lanzaremos sencillos, pero creemos que un álbum completo proporciona una experiencia más profunda. Lo concebimos como una película o un viaje con su inicio y su desenlace. Somos románticos en ese sentido, por eso optamos por crear un álbum. Esperamos y recomendamos que cuando esté disponible en las plataformas, se escuche en su totalidad.

¿Para una banda independiente es difícil destacar entre la multitud de posibilidades musicales que ofrece internet?

Brandon: Es extremadamente complicado. Hay innumerables bandas, y en la actualidad, la música no es lo único que importa, a pesar de que debería serlo. En la actualidad, la imagen, la gestión de las redes sociales y el impacto en plataformas como TikTok son esenciales. Hay muchas personas que obtienen fama no por su música, sino por videos bailando o por otras acciones que no están relacionadas con la música. No obstante, no puedes simplemente ignorar esto y enfocarte solo en la música. Aunque debería ser así, si te mantienes en ese enfoque, podrías quedar olvidado. Debes encontrar un equilibrio y adaptarte al mundo real, que es un terreno extraño para la música. Precisamente de esto habla nuestro próximo sencillo.

¿No sienten frustración al ver que artistas o gente con menos talento tienen más facilidad en este entorno solo por ser una cara bonita o por otro tipo de popularidad?

Brandon: Esta dinámica ha existido durante mucho tiempo. Incluso Elvis nunca compuso una sola canción, y aún así, fue «El Rey»; esta situación viene de tiempo atrás. Tienes que verlo como dos vertientes: el arte y el entretenimiento. Debes decidir en cuál deseas estar. Si te enfocas en el entretenimiento, podría resultarte frustrante, pero si priorizas el arte, el camino puede ser más lento y difícil, aunque las recompensas personales y espirituales serán mayores, aunque no necesariamente en términos monetarios. Nuestra música no es completamente comercial; nuestras nuevas canciones son complejas. Tenemos una canción de trece minutos que no se ajusta a las estructuras de la radio o para ser un hit de TikTok. No estamos buscando el éxito instantáneo en esas plataformas, lo hacemos para expresar emociones que solo se pueden transmitir a través de la música. Si nos enfocáramos en obtener miles de vistas en TikTok, estaríamos creando algo diferente y más simple. Pero en realidad, queremos expresarnos y conectar con la gente a través de nuestra música, lo cual es más complejo, considerando la competencia y el efecto de las redes sociales en el arte, lo cual es un arma de dos filos y que puede ser perjudicial para el arte.

¿Cuál sería el momento cumbre para la banda y cuándo podrían decir: «Hemos triunfado»?

Alan: En mi opinión, el momento cumbre sería estar en un festival o en un escenario importante, observando a miles de personas que están allí solo para verte a ti, y escuchar a la multitud coreando tus canciones durante un concierto. En ese momento, sentiría que lo hemos logrado.

Brandon: Tocar en festivales, recintos importantes y, particularmente, en el extranjero en una gira por Estados Unidos o Europa, donde la gente conozca y espere tu música, sería un gran logro. Más allá de tocar en vivo, el hecho de que la gente esté atenta a tus próximos lanzamientos, emocionada y curiosa por lo que Rey Bala hará a continuación, sería otro hito. En última instancia, eso sería un indicador de que hemos alcanzado el éxito deseado.

