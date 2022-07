Entrevistamos al italiano Casablanca

Nacido en Italia pero ahora viviendo en Londres, Casablanca profundiza en la experiencia queer a través de su Indie-Rock influenciado por los años 90, explorando temas como las relaciones abiertas, la vergüenza y la promiscuidad. Con letras como «Por favor, no digas que soy demasiado católico, soy demasiado italiano / Por favor, no digas que no hay manera de hacer un amor que dure», su canción provocativamente titulada «I Wish I Was Straight» (ojalá fuera hetero) lidia con las restricciones que los hombres homosexuales pueden enfrentar hoy en día en sus relaciones.

Hablando sobre “I Wish I Was Straight”, Casablanca explica: “Esta canción no es un manifiesto homofóbico o una diatriba sobre el hecho de que ser gay no está bien. Estoy orgulloso. En cambio, se trata de darse cuenta de que hay poco o ningún lugar para la monogamia en la comunidad gay. Se trata de ese pensamiento desesperado y provocador que muchos hombres homosexuales, como yo, han tenido alguna vez en su vida: ‘Ojalá hubiera nacido heterosexual’. Como hombres homosexuales, ¿estamos creando un nuevo formato restrictivo que debe aplicarse a todos? Esta canción tiene que ver con preguntas y abrir un diálogo”.

Con su enfoque crudo y basado en el diálogo, las canciones de Casablanca exploran a través de su lente personal lo que significa ser queer y vulnerable en un mundo incierto.

Hemos tenido el placer de entrevistarla y este ha sido el resultado.

Hola, espero que estes genial. Gracias por vuestro tiempo respondiendo a esta entrevista. El proyecto o banda Casablanca mantiene un sonido fresco, pero seguro que consideras que ha mejorado y evolucionado en algunos aspectos desde que empezaste. Si es así, ¿cuáles son sus cualidades?

¡Hola! Comencé a escribir canciones en 2020. Y no es tanto una banda como un proyecto en solitario.

¿Qué te llevó a componer el nuevo disco “I Wish I Was Born Straight”? ¿De dónde vino la inspiración y qué te gustaría destacar de las canciones de este disco?

«I Wish I Was Born Straight» es mi primer sencillo, no es un álbum. Aún no ha salido ningún álbum. Es difícil hablar de las canciones del álbum, si el álbum no está ahí.

¿En qué medida ha afectado la pandemia a tu trabajo?

Trabajé con algunos músicos increíbles para las grabaciones, así como con colaboraciones con Chris Potter (productor). Intercambiábamos ideas de un lado a otro por correo electrónico.

¿Hubo otras circunstancias que afectaron la composición de “I Wish I Was Born Straight”?

Mi vida y mi experiencia personal. IWIWBS se trata de darse cuenta de que hay poco o ningún lugar para la monogamia en el mundo gay. Se trata de una nueva forma de relación abierta que funciona para alguien, pero tiene que aplicarse a todos. Se trata de sentirse un extraño en la comunidad gay y pensar lo que dice el título, por frustración. Sé que muchos hombres homosexuales se han sentido o todavía se sienten así.

¿Crees que la industria musical está pasando por uno de los momentos más complicados y delicados de la historia? ¿Eres positivo sobre el futuro?

Se trata de cambiar. El streaming parecía el fin de la industria y se convirtió en una nueva oportunidad de negocio. Las cosas seguirán cambiando y los músicos aún podrán hacer música.

¿Qué otros proyectos o planes tienes en mente o estás trabajando actualmente?

Grabando y lanzando más temas.