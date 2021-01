Entrevistamos a Axolotes Mexicanos

Son Axolotes Mexicanos, mejor dicho, ajolotes mejicanos según sus propias palabras. En breve publicarán nuevo disco, pero cada dos por tres editan un nuevo single que lo peta en Spotify y arden las redes. Por esa razón me puse en contacto con ellos para ver qué tal estaban, qué opinaban de esto y aquello y varias cositas más. Al final, como quien no quiere la cosa, me ha quedado una entrevista la mar de cuqui. Y amena. Muy amena. Esto es lo que ha dado de sí mi charlita con la muchachada Ajotola.

“Muchos de nuestros temas van en esa línea punk-pop, pero nos mola que sea un poco variado así que hay temas más bajoneros, más electrónicos, etc”

¿Cuándo ha sido la última vez que habéis puesto “cara de idiota” real mode?

Literalmente todos los días.

Olaya y Juan Pedrayes sois hermanos, ¿cómo os lleváis; modo normal o a lo The Jesus and Mary Chain, siempre a la gresca y tirándose los trastos?

Olaya: Pues supongo que bien, yo creo que en parte porque cada uno se encarga de su movida, Juan hace la música, compone, graba los temas, etc… y yo junto con Stephen hago las letras y el arte del grupo, portadas, merchadising. No tengo ni idea de música y él no controla nada que tenga que ver con el diseño. Así que no discutimos casi.

¿Cómo se dice bien Axolotes Mexicanos o ajolotes mejicanos? Yo soy de los de la segunda acepción. ¿merezco colleja o felicitaciones?

Felicitaciones, se dice así. Pero si lo dices con x supongo que esta también bien. Dilo como te salga de…

Así se habla. Otra pregunta, en “Te quiero (…)” queréis follar y estrangular a la misma vez, ¿un poco psycokiller en las relaciones?

Qué va, en general creo que todos somos bastante chill en ellas. Por cierto, la letra de ese tema es de nuestro amiguito Gonzalo (Gluxxx), que también nos hizo un videoclip hace tiempo.

¿Y el nombre de la banda a qué se debe?

Olaya: Cuando estábamos en el instituto vino una amiga en plan “¡¡Mirad que animal tan chulo!! Cuando hagamos algo tenemos que ponerle este nombre.” Es un nombre chulo para un fanzine, un bar, cualquier cosa, pero al final hicimos un grupo. En fin, oye, se quedó así.

¿Y por qué os dio por montar una banda? ¿No es más entretenido ser instagramer y ganar pelas anunciando vibradores y Satisfyer de esos? Esas chorbas se forran con tales cosas.

No está reñido. Siempre estamos a tiempo de ser instagramers también. Pero en este caso pues nos juntamos un día para hacer canciones con instrumentos del bazar y hacer un poco el tonto, pero en un concierto de Linda Guilala vino Iván (el batería) a hablar con nosotros. Nos preguntó si teníamos una banda y nosotros en plan “¡Sí, claro!”

¿Os salen primero las letras o la música de las canciones?

Stephen: Depende un poco, en mi caso las canciones que hice para este disco empezaron con una idea de una melodía y letra del estribillo y en base a eso hago música y voy desarrollando la letra.

Olaya: Si no Juan suele hacer una base o me la pasa a mí para que haga la letra, aunque a veces nos juntamos Stephen y yo para hacerla. O a veces hago la letra y la melodía antes. Pero no suele ser así, la de “Astor” por ejemplo está hecha tal cual. Normalmente somos tres los que hacemos música y letras, pero Lucas y Mario cada vez colaboran más.

Tenéis esa onda sonora de los grupos indies de los 90, pero con muchas palabrotas y vocablos millenials, ¿cuáles son vuestros referentes?

Stephen: Pues grupos de esa época como Juniper Moon, Meteosat etc sí que entrarían, pero también muchos grupos de Jpop como BIS, AKB48, Band Ja naimon, de Oshare Kei como podrían ser Himeyuri, Milphinne, An Cafe, Irokui… y en mi caso muchas cosas más electrónicas como el rollo PC music, Kero kero bonito, 100 gecs…

Olaya: En general todo lo que ha dicho Stephen arriba nos flipa, pero yo añadiría al grupo japonés The Pillows que hizo la banda sonora del anime FLCL y al productor Yatsutaka Nakata. También nos gusta mucho el punk español y la música de los 80, Mario es súper fan de los Delincuentes. pero no le dejamos que esa influencia se note en los temas nuevos, y Lucas venía de tocar en grupos emo. Así que mira tú las mezclas.

“Axolotes Mexicanos es un nombre chulo para un fanzine, un bar, cualquier cosa, pero al final hicimos un grupo”

Ya veo, ya veo. “Uwu” fue el primer adelanto de vuestro próximo LP, ¿qué podéis decirnos en primicia de cómo será; irá en la misma línea punk-pop que lleváis o habrá cambios significativos en algunos temas?

¡Hay variedad! Muchos de los temas sí que van en esa línea punk-pop, pero nos mola que sea un poco variado así que hay temas más bajoneros, más electrónicos, etc.

Carolina Durante, Confeti De Odio, Temerario Mario, Stephen Please, No Fucks y Olaya de ilustradora. ¿de dónde sacáis el tiempo para esta banda? El día tiene 24 horas.

Stephen: Yo personalmente soy Ni-Ni ahora mismo entonces me apaño más o menos. Cuando trabaje a saber. El resto tenemos nuestras cosas pero ahora que no hay conciertos y con el confinamiento nos ha dado tiempo a sacar un disco, porque antes del coronavirus no habíamos hecho ni un triste tema.

¿Sois más del pop guitarrero o del punk melódico? ¿o tenéis otro encaje que nunca os mencionemos la prensa y os mole más? Tipo nerd-punk.

Stephen: Yo voy a ser un pesao y decir Oshare Kei, pero bueno tampoco sé si tendría mucho sentido, aunque me gusta pensar que sí.

Olaya: A mí me gusta mucho la de punk pop. Aunque sea muy clásica.

Ahora entiendo lo de vuestras portadas con guiño al manga y al Otaku. ¿Leéis manga? ¿Cuál es vuestro último cómic disfrutado del estilo?

Stephen: ¡Nos mola, nos mola! A mi igual más de adolescente que ahora pero es innegable que es ha sido una gran influencia en todo lo que hacemos… Mi anime favorito sin duda es Sakura, cazadora de cartas, y el ultimo manga que recuerdo leer es Gals, que me lo dejó Olaya.

Olaya: El último manga que leí es el primer tomo de Urusei Yatsura (Lamu) de Rumiko Takahashila, la autora de Ranma, está bien, aunque esperaba más, supongo que porque es antiguo, pero los dibujos son preciosos.

Juan: Soy muy fan de un Mangaka de Inio Asano, de este autor nos mola todo

Lucas: A mí Dementia de Shintaro Kago, otro de nuestros autores favoritos de eroguro ( Un género de manga que mezcla sexo, gore y humor)

Mario: Para mí sin duda Uzumaki de Junji Ito pero quiere hacer una mención especial Al manga de “Teatro escalofriante” de Hideshi Hino que me lo acabo de leer también.

Os catalogan como el grupo que ha reinventado el pop-punk. ¿demasiada responsabilidad u os mola que os regalen el oído?

Uy, ¿Quién ha dicho eso?

Pues lo dicen los críticos con gafa y perilla. En fin, os tengo que reconocer que me vuestros temas me molan nivel 100 y escucharos siempre me da subidón. Cierto es que andamos justos de mover el cuerpo, sin tener que meternos una PCR por la nariz. ¿cómo estáis viviendo esta época?

Stephen: Pues es una bajona… seguimos yendo a conciertos a veces y siempre está guay ver música en directo, pero yo lo que quiero es que me suden encima. El resto estamos de acuerdo en que es todo una mierda y ojalá pronto la cosa mejore.

Esperemos. Otra pregunta, y voy terminando. El colectivo Súper Sentai es el que ha hecho vuestro último video. ¿El cine de terror os inspira? ¿O sois de los que veis pelis del estilo tapándoos los ojos cada vez que van a pillar a la chati y sacarle los ojos?

Stephen: En realidad la referencia más que terror eran videoclips de metal y de visual kei! A mí me gusta ver películas de terror, pero a la vez me tapo la mitad del tiempo y luego tengo miedo durante 2 semanas. A Lucas le molan mucho las películas de miedo y el cine en general.

Olaya: Yo no puedo ver películas de terror, pero sí que me gustan las de serie B.

Pues hablando de terror, hemos terminado, chavales. Así que, muchas gracias y a seguir. ¡Vivan los Axolotes Mexicanos! ¿Mejor dicho; ajolotes mejicanos?