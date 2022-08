Manic Street Preachers reeditan ‘Know Your Enemy’ con numerosos extras

Manic Street Preachers lanzan reedición de uno de sus discos más inspirados, Know Your Enemy, que el pasado año cumplía dos décadas (puedes reservarlo aquí). Un trabajo que como decíamos en nuestra reseña «conforma una póker de infalibles junto con su debut, su anterior trabajo (This Is My Truth Tell Me Yours) y claro, su mayor logro hasta la fecha: Everything Must Go (96)».

Así lo anunciaban en sus redes:

the Manics release an expanded and remastered version of ‘Know Your Enemy’ on 9th Sep 2022. Divided into 2 albums across 2 discs; ‘Solidarity’ & ‘Door To The River’. The 3CD format includes a disc of unreleased demos. Pre-order and stream ‘Rosebud’ now: https://t.co/M4VoZxseRn pic.twitter.com/cKraTzYBqE — Manic Street Preachers (@Manics) July 22, 2022

El álbum, que contenía los sencillos «Found That Soul», «So Why So Sad» y «Let Robeson Sing», dividió las opiniones tras su lanzamiento, pero fue un gran éxito. Un disco en expansión con una mezcla de sonidos muy ecléctica y algunas de sus imágenes políticas más abiertas, que llegó tras su álbum anterior y más exitoso This Is My Truth Tell Me Yours y ganó un lugar en los corazones de los fanáticos incondicionales, así como en los libros de historia, cuando tocaron en un concierto de lanzamiento en Cuba ante una audiencia que incluía a Fidel Castro.

La nueva versión de Know Your Enemy se publicará el próximo 9 de septiembre. Recibirá su lanzamiento por primera vez como parte de la próxima reedición reconstruida, que llegará en dos discos separados como se planeó originalmente en 2001: Solidarity y Door To The River que muestran tanto su característico hard-rock como su lado más acústico y experimental. También incluye los dos temas inéditos «Rosebud» y «Studies in Paralysis». El formato de libro de 3CD también incluye un CD de maquetas inéditas, además de notas de presentación de Robin Turner, y fotografía de su colaborador de muchos años Mitch Ikeda.

La banda comparte «Studies In Paralysis», que viene acompañado de un vídeo creado por Kieran Evans a partir de imágenes de las sesiones de grabación que le envió Nicky Wire: «Estas imágenes eran muy diferentes de las sesiones de grabación anteriores que había filmado», dijo Evans en un comunicado. «Había seriedad en el comportamiento de todos, no había frivolidad ni ‘momentos’ divertidos fuera de cámara. La atmósfera se sentía intensa, podías sentir la presión bajo la que estaban«.

Escucha ‘Studies In Paralysis’ de Manic Street Preachers