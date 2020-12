Os presentamos a Against The Waves

Giuseppe Arcimboldo fue el primer pintor vanguardista que conocemos. Este pintor del siglo XVI pintó cuadros como Agua, compuesto por 60 elementos marinos. Desde entonces hasta ahora la vanguardia ha cambiado y tornado en muchos aspectos. Sobre todo en la música hasta el punto de ser muchos y variados los recovecos que esa concepto tiene. Desde hace años estoy enganchado al rock-metal electrónico, lo más vanguardista del metal. Un buen disco de Nine Inch Nails o algo de los Rammstein es suficiente trallazo para cargar las pilas y echar el día atrás con mejor ánimo. Por eso cuando el otro día bicheando Spotify topé con un grupo que hacía tiempo escuché y no recordaba el nombre entré en un estado de alegría por volver a saber de ellos. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Que una canción te suena pero no sabes el grupo o viceversa. El caso en cuestión es una banda llamada Against the Waves que, mira por donde, resulta que son de Madrid y en estos días están presentando nuevas canciones.

Lo último que sacaron fue Borealis, de 2016 producido en Detroit por Joey Sturgis, conocido en el mundillo metalero por su facultad para editar cosas del ramo. El grupo del que os vengo a hablar está por redes y las plataformas digitales. Así, a bote pronto, podríamos decir que suenan con muchas raíces metalcore, aunque le imprimen su propio carácter de novedosa progresión.

Against The Waves tienen en su haber trallazos como “1kx before”, o “Inside” con más de 100.000 reproducciones en Spotify. Han actuado en grandes festivales de la talle de Rock al parque (Colombia), o el Download fest y el Resurrection fest. Sus temas son pura experimentación de muy diversa influencia y con una más que potente base de rock. Son artífices del “yo me lo guiso y yo me lo como” musical, pues son totalmente independientes a la hora de componer y producir sus obras discográficas. No pertenecen a ningún estudio y no hay agencia detrás.

Incluso tienen su propia línea de merchadising para paliar los gastos y demás porque todo se lo costean ellos de sus bolsillos. Por eso, cuando di con ellos, pegué un saltito de alegría por encontrar a aquel grupo que una vez escuché y que nunca supe el nombre. Si Giuseppe Arcimboldo existiese ahora e hiciese otro cuadro de su estilo, pero dedicado a grupos brutales, seguro que ponía en una esquinita a estos madrileños. La música creativa también necesita ejemplos y para crear hace falta libertad. La misma que siempre pedimos.

Ahora Against The Waves han sacado “BVRN”, el adelanto de lo que será su próximo disco, y seguro que nos darán más de una alegría musical en este 2021. La que podemos darles es escucharlos y seguirlos. Ahí estriba todo.

Against the Waves en redes sociales:

Instagram

Facebook

Canal de YouTube

Página web oficial