Entrevistamos a Sandy & Francis

Siempre es mejor el misterio, centra la atención sobre lo verdaderamente importante. Esta es la opción elegida por Sandy & Francis, ceder todo el protagonismo a “Mi drama personal”, una joya pop de esas que hacen mella, dando sombra de esperanza a la figura de la tristeza.

Esquivos a la hora de revelar su identidad pero amables a la hora de responder alguna pregunta sobre su punto de partida, no nos queda otra que estar atentos a su futuro. De momento, disfruten de “Mi drama personal”.

“La ironía y el sarcasmo crean la sensación de que uno tiene cierto escudo protector frente a las penurias. Es engañoso, claro. Pero nos vestimos así sin querer”

¿Cómo se conocen Sandy & Francis y cuándo deciden aunar talentos?

Nos conocimos en la grabación del disco Was Your Tie Black?, de Roger Sincero y Javier de Torres. En este disco, con el seudónimo de Sandra Lusquiños, Sandy interpretó una de las canciones, Picnics In The Park, cuya voz grabó en un estudio de Avilés. Francis estuvo allí. Luego volvió a pensar en ella al verla posar sugerentemente como una diva para La Nueva España.

La historia de ’Mi drama personal’ gira sobre la literatura y la ironía. Por un lado está la aportación del escritor Rodrigo García, “tristeza no me sueltes de la mano”, y por otro la mordacidad de lo cotidiano, “Mi drama personal es como el tuyo, feos los dos”.

Decía Emmanuel Carrère que a los intelectuales de cierta generación les cuesta desprenderse de la ironía, lo que a veces resulta irritante. Igual nos pasa eso. La ironía y el sarcasmo crean la sensación de que uno tiene cierto escudo protector frente a las penurias. Es engañoso, claro. Pero nos vestimos así sin querer.

Musicalmente abrazáis el pop más inmediato y rápido, ¿será una constante en Sandy & Francis? ¿Sois responsables a partes iguales de la composición?

Cada sencillo tendrá su propio carácter. Alternaremos las voces y también el idioma. No sabemos si habrá un hilo conductor. Francis escribe las canciones, con el permiso y la comprensión de Sandy.

La portada os presenta de forma dibujada, ¿habrá que esperar mucho para saber la encarnación real de Sandy & Francis?

Por el momento preferimos darnos a conocer solo dibujados, pero quién sabe.

Habéis contado con varios nombres de lo más granado del pop patrio como Juan de Dios Martín a los teclados, la batería de Gabriel Marijuán o los coros de Pepe y Roger (Happy Losers), ¿cuál es vuestra alegría personal con ellos?

También está Charlie Bautista, que lo toca casi todo en nuestras canciones. Ellos estuvieron también en el disco en el que Sandy y Francis se conocieron. Tocan muy bien y son buena gente.

¿Dónde habéis grabado ‘Mi drama personal y quién ha estado al mando de la producción y mezclas?

Hemos grabado en Estudio Uno en Madrid y en Nápoles (Sound Kokoro), donde fuimos a grabar las voces buscando un poco de sol y de pizza. Un gallego en California, Juan de Dios Martín, está mezclando todo en su estudio de Los Ángeles.

¿Cuál será el próximo paso?

“Chico Mono” será nuestro segundo single. Aquí asoma un político de centro-derecha retirado hace unos meses.