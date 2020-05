Miqui Brightside remezclado por Les Gordon y Delaporte

El pasado mes de febrero Miqui Brightside (recuerda nuestra reciente entrevista) presentaba su último track “Kelly Kapoor”, en el que colaboraba con Benjamin Franklin en la voz. Un tema de 117 BPMs inspirado en la edad dorada de las series y que lleva el título de uno de los personajes de sus series favoritas, The Office.

“Kelly Kapoor” ha tenido un recorrido meteórico, sumando visitas tanto dentro como fuera de España, y será además la primera canción de Miqui Brightside que contará con remixes. Dos versiones firmadas por dos nombres de lujo que se editan este miércoles 6 de mayo.

Dos tracks pensados para la pista de baile donde el bombo fijo del tema original se integra en la versión de Delaporte, que realizan con “Kely Kapoor” el primer remix de su trayectoria.

Por otro lado Les Gordon, colaborador de Brightside en “Night Goes”, ha seguido una línea más minimalista.

“Siempre he pensado que en las colaboraciones con otros artistas, hacer una sola cosa se queda corta. Previamente he hecho un remix a Delaporte y he sacado un tema con Les Gordon y ambos son artistas a los que admiro enormemente, es por eso mismo por los que fueron sin dudarlo mis primeras opciones en cuanto a los primeros remixes de mi música se refieren.

Les Gordon por un lado me comentó que se enamoró del arpegiador y por eso mismo construyó el remix en base a este. Quería que evolucionase y que a medida de que el arpegiador avanzase, lo hiciera también el tema.

Delaporte hicieron un trabajo que me fascinó desde que escuché el primer test. Siempre hablamos sobre música y ellos tienen una pasión enorme por los bombos fuertes y todo lo “techno-related” y no puedo estar más contento con lo que han hecho.”