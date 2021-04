Entrevistamos a Jodie Cash

Ya os hablamos aquí, en Muzikalia, acerca de la sobresaliente cantante barcelonesa Jodie Papaceit, conocida artísticamente como Jodie Cash, y sobre su nuevo disco Mil Noches. Por lo tanto, ahora es el turno de charlar, directamente, con la propia protagonista de sus sensaciones al respecto de su reciente lanzamiento musical y de otros muchos detalles alrededor de esta artista. Le planteamos, entonces, a ella a un cuestionario rockero para conocerla algo más en profundidad, a nivel profesional.

Bienvenida a la revista, Jodie. Tras cantar, habitualmente, en inglés en previas etapas tuyas, ¿te ha costado mucho el tránsito hacia el castellano a través de tu LP Mil Noches? A mi me da la sensación de que canciones como “Enemiga”, “Como un blues”, “Flores lilas”, “Esperando mi tren” o “Secuoya”, (entre otras) te han quedado realmente redondas y espontáneas en el idioma de Cervantes. ¿Qué crees tú misma?

Gracias Txus, ¡un placer! Sinceramente sí, me ha costado bastante. Unas más que otras, he de decir. Curiosamente, las que mencionas, menos “Secuoya” y “Esperando mi tren”, se escribieron originalmente en castellano, igual por eso te suenan tan naturales. Pero aún así, cantar y componer en castellano, acostumbrada a hacerlo en inglés, fue difícil para mí.

¡Ojo! Este estilo, porque si me preguntas si me gusta cantar rancheras o boleros, te diré que me encanta, claro.

Bajo mi punto de vista, eres muy camaleónica, es decir, que te adaptas de maravilla a una significativa diversidad de géneros musicales; además de que posees una voz ciertamente formidable. ¿Cuántos lustros de trabajo tienes detrás hasta conseguir estos logros, Jodie?¿Debemos ir hasta tu niñez para saber cuando empezaste a cantar?

¡Muchas gracias! Supongo que es debido a tener siempre varios frentes abiertos, ideas de nuevos proyectos, curiosidad por muchas cosas distintas. Aparte de la música, me encanta el teatro y el cine, de hecho empecé a estudiar interpretación y rodé un largometraje, además de varios cortos. Siempre he sido una niña con muchas inquietudes y ganas de aprender muchas cosas, eso a veces no ha sido tan bueno porque muchas de esas cosas se quedaron a medias.

Pero, por ejemplo, de niña era muy vergonzosa en lo que a cantar se refiere, no lo hacía ni delante de mi familia pero, en cambio, era una payasa formidable. Creo que empecé a tomarme mi carrera en serio cuando empecé a estudiar teatro en Nancy Tuñón (Bcn), con diecinueve años, ahí me dí cuenta de que hacer lo que más feliz me hacía requería también de una disciplina y esfuerzo considerables. Aprendí mucho de lo que es trabajar duro por lo que realmente deseas. Y a cantar profesionalmente sobre la misma edad, cuando entré de segunda vocalista en un grupo de country-rock.

Tu canción “Janis”, la cual supone un tributo a la legendaria vocalista texana, en mi opinión es uno de los mejores y más gratamente asombrosos momentos de tu LP Mil Noches. ¿Cómo se te ocurrió esta melodía tan dulce y tan enérgica, al unísono?

Esta canción la compuso mi padre hace ya unos cuantos años y escribieron la letra entre mi madre y él, en inglés. Debía haber formado parte del siguiente disco de Los Bombarderos, allá por los 90, pero nunca salió a la luz. Al igual que “Janis” o “Llama la muerte”, mis padres tienen infinidad de grandes temazos que podrían ser dignos de grandes referentes de la música americana perfectamente, con diferencia de que son de aquí y nunca tendrían la misma repercusión.

Cuando escuche “Janis”, por primera vez, un fin de año tocando en casa a altas horas de la noche, aluciné. Dije: “Esto lo quiero grabar en mi próximo disco”. Para saber cómo o qué le inspiro a hacerla, habría que preguntarle a él pero yo tenía mis propios deseos para la canción. La melodía y la letra la cambié en varios puntos respecto a la original y la intro me apetecía que tuviera mucha ambientación. Micky lo clavó poniendo el E-bow que resuena durante toda la entrada.

Me imaginaba todo el “viaje” que tomó Janis en su última noche en Landmark Motel, todos los procesos que debió sentir y quería que se pudieran ver reflejados en la canción.

Creo que los seguidores de The Eagles de todo el mundo deberían enterarse de tu versión del clásico “Take it Easy” y que has adaptado, muy talentosamente, con el título de “Siempre libre”. Tú has hecho magia y que parezca fácil versionear esta canción, Jodie pero, ¿fue complicada la elaboración, en realidad? Recibiste la valiosa ayuda de Ricky Araiza, al banjo, ¿no es así?

¡Vaya, muchas gracias! A ver, para que engañarnos, fue bastante difícil porque, entre otras cosas, sentía mucha responsabilidad al hacerla. Además, siempre había sido reacia a las adaptaciones al castellano y si lo hacía, tenía que convencerme al mil por mil. Lo que más me costó fue el estribillo porque no quería hacer una traducción literal, no me parecía bonita y por otro lado, quería hacer algo diferente y especial. Así que pensé en lo que me transmite la canción, lo hablé con mis “compis”, les gustó y así se quedó “Siempre libre”.

Ricky Araiza me parece el mejor banjista del país, además de genial multiinstrumentista y una bellísima persona y curiosamente, es de San Diego y conoce a Bernie Leadon. Hablar con Ricky es como hablar con Moisés Sorolla, cada historia que te cuenta parece sacada de un libro de la historia de la música y yo, cual niña expectante escuchando su cuento favorito, me derrito al oírles!

Además de los brillantes músicos que habitualmente tocan contigo como Toni Espelta (guitarra) y Toni del Amo (piano), también han trabajado en tus álbumes gente de la talla de Moisés Sorolla, batería de Los Rebeldes o el productor y arreglista Micky Forteza; además de otros colosales músicos de Barcelona. ¿Qué tal ha sido tener todo ese plantel de lujo bajo tus órdenes, ahora, en Mil Noches?

Bueno, habría que preguntarles a ellos ¡ja,ja! En realidad, han estado bajo las órdenes de los tres (Tonis y mías) pero incluso nosotros tres podríamos decir que, en muchas ocasiones, hemos estado bajo las de Micky porque nos fiamos mucho de su criterio y saber hacer.

Ha sido un viaje intenso y de puro aprendizaje en muchos aspectos. En todo caso, ha sido maravilloso contar con el talento de [email protected], la profesionalidad de [email protected], y/o el talento innato de [email protected] Siempre lo digo y no me cansaré, soy una suertuda con grandes artistas como amigos.

Tus dos singles en idioma castellano, de 2020, “Huella” y “Umbral” no se incluyeron en el LP Mil Noches. ¿Quizás ambas melodías no encajaban en la unidad del disco o qué motivo exacto hubo para editarlas de manera suelta?

El primer single que sacamos para presentar nuevo proyecto fue “Umbral”. Nos apeteció lanzarla suelta porque era un cambio brutal a lo que la gente estaba acostumbrada de nosotros. Queríamos mostrar esa nueva faceta en la que estábamos, contar una historia que por sí sola no necesitaba el respaldo de un álbum ni nada más.

“Huella” tenía que haber ido en el disco pero la discográfica Gateway Records (Nashville) nos propuso lanzarla con ellos y nos pareció buena idea abrir esa puerta. Además, Nashville ocupa un lugar en mi corazón demasiado grande.

Algunas de tus influencias más directas son Imelda May o Christina Aguilera (entre otras muchas y muchos artistas que escuchas). ¿Te gustaría telonearlas o también, por ejemplo, cantar a dúo con ellas alguna vez?

Las admiro y respeto mucho a ambas. A Imelda May la seguía mucho en los inicios de Jodie Cash Fingers, me sentía muy identificada con ella. Ahora me sigue gustando incluso con el giro que ha dado a su carrera, es de las pocas artistas que sus composiciones me emocionan de verdad pero ya no estoy tan al día de sus pasos.

Lo mismo me pasa con Christina Aguilera, era mi ídolo de adolescente pero, hoy día, me preguntas por su último single y tendría que pensarlo un rato. Ya no me siento tan identificada con ella. Ahora, me dices de cantar con ella y allá que voy volando.

Hoy día, me gustaría telonear a mucha gente más como Susan Tedeschi, Beth Hart, The Death South, Lindi Ortega, Miranda Lambert, Lauren Ruth Ward, Morgan Wallen, Blake Shelton, Audra Mae, Chris Stapleton, The Cadillac Three, Blackberry Smoke, Little Big Town…¡y un largo etcétera!

Tus padres, Estrella Cabrera y Ricard Papaceit, componentes del grupo de rock Los Bombarderos, seguro que han sido los mejores maestros para ti a la hora de conocer ese sacro y necesario planeta llamado Rock. ¿En qué momentos te ha ayudado y enseñado la experiencia de ambos y en qué instantes has seguido tu propia senda musical?

Ellos siempre me ayudan directa o indirectamente. Me han dado mil consejos, me han enseñado muchas de las caras de esta profesión. Es verdad que muchas me las he encontrado yo misma en la realidad y aún pidiendo consejo, he seguido mi camino.

Como planificar un concierto, ser autosuficiente y buscarme la vida para girar muchas veces o liderar un proyecto son cosas que he aprendido de ellos y que he moldeado con el tiempo y las experiencias.

En los ambientes melómanos de Barcelona conocen muy bien tu sonido pero, ¿qué tal acogida has tenido por parte de los seguidores del resto de nuestra península? Y por Argentina, México, Chile o Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué han opinado por América de Mil Noches y el resto de tu obra aquellos que te han escuchado por aquellas latitudes?

De momento la acogida está siendo muy buena, la gente que lo ha oído, la prensa que lo ha reseñado, [email protected] me dan la enhorabuena y eso me hace muy feliz. Pero no me gusta bajar la guardia, pues hasta que no haga la prueba de fuego que es salir a tocar y notar el calor y aceptación de la gente, no estaré plena cien por cien.

Sé que aún es pronto para formularte esta cuestión pero, ¿has empezado a escribir ya nuevas canciones?

Sí. De hecho, tengo una maqueta con unas cuantas canciones ya para mi próximo proyecto y ¡me muero de ganas de empezar a darle forma!

Ha llegado a mis oídos que tocas un poco el violín, así que te hago la siguiente pregunta, Jodie. ¿Te veremos pronto interpretando este instrumento en los directos e incluso incorporándolo, con interpretaciones tuyas, en algún disco futuro?

Ya me gustaría pero lo veo lejos, ¡ja,ja! El violín lo tocaba con ocho años y ya no me acuerdo apenas, quizás algún día lo retome. Últimamente, estoy tocando bastante el ukelele, puede que éste sí lo incluya.

Una curiosidad personal que tengo. ¿Has pensado alguna vez en cantar hard-rock? Estoy seguro de que lo harías fenomenalmente bien también en este terreno, además de las otras muchas ramificaciones rockeras que ya has abordado (¡y bordado!).

Me encanta el hard-rock. Al inicio de este proyecto hicimos un par de giras con banda: batería, bajo, piano y dos guitarras.

A mí dadme una banda así, añade todas las guitarras y coros que quieras y yo soy feliz.

Quizás, más adelante en el momento de mi carrera que diga: “Vale, ya he probado todo lo que me apetecía”. Ahí quizás digo: “Ok, ya podemos hacer lo que más nos gusta, ¡rock sureño, hard-rock y country!”

Tengo entendido que actuaste en el País Vasco, en 2016, con tu anterior grupo Jodie Cash Fingers; concretamente en el festival Osteguna Rock, de Vitoria-Gazteiz. Opino también que, por ejemplo, en el Azkena Rock tu música encajaría perfectamente. ¿Te gustaría que te llamaran para tocar en este festival tan especial, en alguna ocasión, o en algún otro macro-evento musical de estas características, en España?

Lo del Osteguna fue genial, siempre que tocamos por el País Vasco es genial.

Vitoria es una de mis ciudades fetiche, me encanta tocar allí, es la única ciudad en la que después de tocar me desmadro, cuando normalmente me voy a dormir para descansar la voz, ¡ja,ja!

Allí hay rock y se nota allá por donde pases y eso me encanta. ¿A quién no le gustaría tocar en el Azkena Rock? Donde tocamos también fue en la sala Le Coup de Vitoria y en el Oka Rock, en Nanclares de la Oca. Siempre junto a nuestro colega Gorka de Araña, del Rock Producciones.

Relacionado con esto anterior de los directos, ¿cómo está tu agenda de conciertos para este año 2021?

De momento solo hay dos: el 23 de mayo en La Capella de Can Gambús, Sabadell (Barcelona) y el 4 de junio en el MEAM (Museu Europeu d’Art Modern), Barcelona. Espero que la situación vaya mejorando poco a poco y podamos salir a girar el disco pronto.

Darte las gracias a una prodigiosa vocalista y músico como tú, Jodie, por concedernos esta entrevista a Muzikalia. Te cedo la última palabra. ¿Algo más que desees añadir aquí, por ejemplo, dedicado a tus fans?

Gracias a ti por la oportunidad, Txus y por tan bonitas palabras a mi trabajo.

Yo siempre digo lo mismo:¡gracias por estar y permanecer!