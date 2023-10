Es oficial: Standstill vuelven a los escenarios en 2024

Standstill decían adiós el pasado 2015 después de una impecable carrera de diecinueve años, siete discos y más de quinientas actuaciones. Ese mismo año cerraban un ciclo con dos últimos conciertos en la barcelonesa sala Apolo. Dos noches que fueron convenientemente registradas y posteriormente editadas bajo el título Estaría muy bien, en doble vinilo, CD y DVD con lo mejor de ambas actuaciones.

Desde entonces, sus miembros iniciaron diversas aventuras; su cantante Enric Montefusco una carrera en solitario que recientemente nos ha traído el interesante Viaje al Centro de un Idiota: Infierno/Purgatorio (Satélite K). Ricky Falkner se dedicó a la producción y puso en marcha Mi Capitán o Egon Soda, Piti Elvira se arrancaba también en solitario, y su batería Ricky Lavado exploró su faceta de escritor y acompañó a Falkner en algunos de sus proyectos, aparte de colaborar con The New Raemon, The Secret Society o Nudozurdo.

La banda catalana volverá a juntarse en verano de 2024 con su última formación para realizar en principio cuatro conciertos. Lo único que harán en Cataluña será por petición expresa del grupo en el Vida, que con este anuncio comienza a presentar su décima edición.

Todo empezó con unos teasers a finales de la semana pasada, que desataron todas las especulaciones, ahora se confirma ese regreso del que esperamos conocer más detalles y nuevas fechas.