Troye Sivan – Something To Give Each Other (Universal)

Troye Sivan despeja cualquier duda de por donde van los derroteros con estos versos del tema “Silly”: “All the bodies on the floor collide/The party’s the only place that really knows me/I’m just tryna get outside of this body”. El baile, el descubrimiento de una sexualidad fluida, el despertar al hedonismo, la hipersexualización del gesto.

Cuando uno se enfrenta al video del sencillo de adelanto del espectacular Something To Give Each Other (Universal, 2023) le viene a la mente aquel inolvidable video de “Being Boring” de Pet Shop Boys. Las imágenes en blanco y negro que filmó Bruce Weber inmortalizan a jóvenes que disfrutan de sus cuerpos desnudos; el placer del beberse la vida sin miedo a que el tiempo tatúe en nuestra piel la desolación de su paso. En “Rush”, Troye Sivan se contonea en una coreografía de pieles ardientes, sudorosas, miradas lascivas, poses amaneradas, popper inyectado en vena. La pulsión vital narrada en colores apabullantes y cuerpos idealizados.

Con este trabajo el australiano da rienda suelta a esas pulsaciones de vida, en canciones que narran experiencias personales que describen el zeitgeist del momento. Una juventud que se refugia en ídolos que desplegan una infinita gama de futuros inalcanzables a base de poses hedonistas, uso de filtros de imagen en smartphones de última generación que nos hacen (re)presentarnos al mundo como espectros en un mundo en blanco y negro. El fandom de Troye son personas que se resisten a ser sepultadas por ese mundo exterior que es gris, y por eso bailan, y se descubren entre los espasmos de las luces estroboscópicas. Dice el autor Nadal Suau en su libro Curar la piel. Ensayo entorno al tatuaje (Anagrama, 2023) que “Sabernos mortales que aman a otros mortales nos lleva a buscar consuelo en ceremonias, imágenes esculpidas en matrices numéricas o palabras tocadas por el don poético”. Es aplicar nuevos ritos colectivos en los que buscar respuestas en tipos inciertos.

El tercer álbum del joven músico e influencer es una lujuriosa invitación al baile y la diversión. Abrir un disco desde lo más alto es tener muy claro que no hay miedo a la caída. “Rush” es un prodigio de canción, pero el resto no desmerece en absoluto. “What’s The Time Where You Are” es un medio tiempo repleto de graves zumbones y arreglos de cuerda.

La producción de Leland es espectacular, ribeteando las canciones con ecos al synth pop de los noventa, la música disco, y la sensualidad del house. El toque a lo Daft Punk en “One Of Your Girls” es un primor, y el R&B de satén de “In My Room” (con Guitarricadelafuente) le debe mucho al mejor Justin Timberlake. Ellos confunden la realidad, dicen en la letra, y es que en la pista de baile el cuerpo ya no pertenece al régimen de autoridades.

La desolación y rabia por una ruptura amorosa pasada es narrada en la balada “Still Got It”, y sobre un sampler de Jessica Pratt, la melodiosa y sensual “Can’t Go Back, Baby” es otro de esos hits imparables.

La mencionada “Silly” es un derroche de talento en forma de house para dejarnos las zapas en la pista, y para cerrar el disco con una “How To Stay With You”- en donde nuestro Adonis habla del paso del tiempo y de poder envejecer junto a alguien al lado- une esfuerzos junto a A.G.Cook, uno de los responsables del sello PC Music, un demiurgo de sonidos hiperacelerados e ingeniero de “realidades” a través de la inteligencia artificial. El éxtasis y la rabia pixelada.

Escucha Troye Sivan – Something To Give Each Other