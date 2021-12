Ricky Lavado – Historia del Rap. Cultura Hip Hop y Música de Combate (Ma Non Troppo) 

Un volumen con este era absolutamente necesario, perpetrado por alguien que, al fin, ha decidido plasmar en un único libro la historia de ese género seguramente menos popular dentro de nuestras fronteras, pero indudablemente atrayente y de sobra trascendente dentro de la historia de la música contemporánea. Es así como Ricky Lavado –barcelonés que ha formado parte de grupos como Nudozurdo, Standstill, Egon Soda, The New Raemon o The Secret Society– acomete la labor, poco menos que titánica, de confeccionar en firme una guía en torno al rap y toda la cultura que rodea al mundo del hip hop.

Una osadía que, en la práctica, resulta lucir como referencia muy bien documentada pero al mismo tiempo entretenida de cara al lector. Doble mérito que potencia el atractivo de un producto que, dado su contenido y teniendo en cuenta la escasez de bibliografía al respecto en castellano, ya resultaba sobradamente llamativo en origen. El autor incide también en las raíces y motivadores del género, acatando de frente aquellos componentes sociales y políticos determinantes tras el movimiento. También se oferta un repaso por esos artistas destacados de cada década, incluyendo así mismo valiosas selecciones de discos concretos –un total de veinticinco en cada época acotada por Lavado– y sin descuidar las no pocas mutaciones de un género que, a día de hoy, continúa en efervescencia y plena evolución. Un trazado cronológico, en definitiva, que de pasada alcanza a otras artes como el cine, la moda o el arte urbano. Como era de esperar, tampoco falta el (excelente) capítulo dedicado a nombres nacionales, con la presencia de artistas con tanto peso propio en la música patria como los de 7 Notas 7 Colores, Mala Rodríguez o los más recientes C. Tangana y Erik Urano.

Publicado en estricto blanco y negro, este es uno de esos libros en los que solo importa el contenido, evitando que un aspecto agasajado desvíe la atención del principal y único objetivo: los textos que copan casi trescientas páginas. El segundo libro del autor tras ‘Endora’ (Bandaparte, 18) es un acierto que admite poca crítica, al revelarse como un título capaz de ejercer como manual incuestionable para cualquier aficionado al hip hop y, al mismo tiempo y dada su fluidez, resultar de lo más interesante (y educativo) para principiantes o aficionados a otras músicas.

