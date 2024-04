Escucha a Lorde versionando a Talking Heads para disco tributo

Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense, llega en celebración del reciente relanzamiento de la icónica película de concierto de Jonathan Demme del mismo nombre y el 40 aniversario de su álbum de banda sonora acompañante.

Un disco tributo con la participación de BADBADNOTGOOD, Blondshell, The Cavemen, Chicano Batman Feat. Money Mark, DJ Tunez, El Mató a un Policía Motorizado, girl in red, Jean Dawson, Kevin Abstract, The Linda Lindas, Lorde, Miley Cyrus, Paramore, Teezo Touchdown, The National y Toro y Moi.

Una de sus canciones es la versión de «Take Me To The River» de Lorde que a su vez fue una versión de una canción escrita y lanzada por el legendario vocalista Al Green en 1974. La recreación de Talking Heads de 1978, que ralentizó el original a un tempo elegante y sensual, se convirtió en un éxito sorpresa, alcanzando un entonces mejor puesto No. 26 en The Billboard Hot 100. Lorde imprime su propio toque fresco al tema, envolviendo su melodía, liderada por el bajo, en arpegios de sintetizador burbujeantes y golpes percusivos.

Escucha ‘Take Me To The River’ de Lorde