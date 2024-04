La historia de Andrew Jarman y El Colectivo Karma de Sevilla en ‘Bienvenido a los 90’

En el programa de hoy viajamos a la Sevilla de los años 90 gracias a la historia de Andy Jarman y el El Colectivo Karma de Sevilla, un sello que promovió la escena de música alternativa de la ciudad con un montón de propuestas interesantes.

Suenan:

01. Strange Fruit – Love Child

02. A Popular History of Signs – Stigma

03. Strange Fruit – Meditation

04. La Máquina Blonde – Abeja Libre

05. Sr. Chinarro – Escapa

06. Long Spiral Dreamin’ – Secret Special Eyes

07. Julie Blue – J-boy

08. Los Hermanos Dalton – Metal Guru

09. Lilium – Supersensitive to red

10. Southern Acts Society – Andalusian Morning

11. Southern Acts Society – Bullet and the Gun

12. Strange Fruit – Only art