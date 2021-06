Escucha el debut de The Low Flying Panic Attack

The Low Flying Panic Attack es un dúo madrileño formado por Marta Brandariz y Javier Martín. Tras lanzar el pasado mes de febrero su último sencillo (“Bridges” junto con algunas remezclas de otros temas), del que en su momento te hablamos en Muzikalia, finalmente han publicado su primer álbum este pasado mes de mayo: You Know Nothing About War. Un disco que publica Faneca Music, con producción de Ed is Dead, en el que presentan definitivamente sus credenciales musicales: pop, electrónica, future bass, trip hop y una buena línea vocal enlazada con un espléndido beat.

Las canciones de The Low Flying Panic Attack son verdaderos paisajes sonoros que nos elevan a otras realidades, con texturas en las que combinan diversos estilos y electrónica con música orgánica. Así, en los nueve temas que forman parte de You Know Nothing About War encontramos pianos, sintes y baterías, todo ello culminado con las voces oníricas de Marta y Javier con la producción ya mencionada de Ed is Dead, que dota al disco de un sonido sofisticado y sensible. Entre canciones con más arreglos y otras reducidas a una propuesta más minimalista, todo el disco es como un viaje por varias épocas y estilos musicales, desde la psicodelia hasta el trance o el trip hop.

Mencionar además que, a principios de este 2021, The Low Flying Panic Attack resultaron ganadores en el concurso Movistar Rookies Sesions. Como consecuencia de este logro, el grupo grabó en Barcelona, en el Movistar Centre, un Movistar Sesiones junto al grupo invitado de la velada, Manel.

A continuación puedes escuchar You Know Nothing About War, el debut en formato largo de The Low Flying Panic Attack.

The Low Flying Panic Attack en redes sociales:

Facebook

Instagram

Canal de YouTube

Página de Bandcamp

Página Web Oficial