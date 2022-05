Fallece el mítico músico griego Vangelis

Hoy hemos sabido del fallecimiento del músico griego Evángelos Odysséas Papathanassíou, más conocido como Vangelis. Tenía 79 años y, aparentemente, ha fallecido por causas relacionadas con el virus Covid-19. Vangelis fue un genio absoluto que tocó casi todos los estilos relacionados con la música electrónica y al que incluso se le engloba dentro del género de la música clásica contemporánea.

Aunque el nombre de Vangelis siempre irá unido, al menos para el gran público, a la composición de bandas sonoras de famosas películas como Blade Runner, 1492 o Carros de Fuego, el griego fue un prolífico compositor que publicó también numerosos discos de estudio, tanto en solitario como en colaboración con otros artistas, además de poner música también a óperas, ballets y obras de teatro. Menos conocida es su faceta como pintor, en la que también ha destacado aunque lógicamente siempre por detrás de su dedicación a la música.

La carrera de Vangelis empieza a mediados de los años 60, y pronto se encuentra formando parte de los seminales Aphrodite’s Child, donde militaba el también famoso y desaparecido Demis Roussos. Aphrodite’s Child publicaron tres álbumes majestuosos, destacando su disco 666, en 1972, un trabajo conceptual sobre el Apocalipsis de San Juan en un vanguardista estilo de rock sinfónico. Por supuesto también crearon canciones de éxito comercial como “It’s five o’clock”, “End of the world” o “Rain and tears”. Precisamente las tensiones entre la comercialidad y la experimentación acaban con el grupo y Vangelis se lanza como solista.

Además de las grandes bandas sonoras de todos conocidas y ya mencionadas que le dieron fama en todo el mundo (además de que su música fuese incluida en la serie Cosmos, de Carl Sagan), Vangelis realizó otros interesantes trabajos menos conocidos, sobre todo durante los años 70, en los que navegó entre el rock sinfónico, el progresivo e incluso el jazz. De esa época son bandas sonoras menos conocidas pero igualmente interesantes, como La Fête Sauvage o L’Apocalypse Des Animaux. También recomendables son sus discos Earth (1973), Heaven and Hell (1975) o Albedo 0.39 (1976), una trilogía en la que experimenta con la electrónica, se acerca a la new age, funde rock progresivo / sinfónico con sonidos mediterráneos y, poco a poco, va sentando las bases del sonido que le haría famoso en un futuro cercano. Interesantes son también, no podemos dejar de recordarlos, sus trabajos de aquellos años con Jon Anderson, otro mito del rock progresivo, por citar solo una de las muchas colaboraciones que el gran músico griego llevó a cabo durante su carrera.

Tras la mencionada aparición de su música en la serie Cosmos, y sobre todo a partir del Oscar recibido en 1982 por la banda sonora de Carros de Fuego, la popularidad de Vangelis se dispara. Los 80 fueron una década de grandes bandas sonoras, y el nombre de Vangelis estuvo en muchas de ellas como Missing, Antarctica, The Bounty o, sobre todo, Blade Runner. Al mismo tiempo siguió publicando trabajos menos conocidos, algunos más comerciales y otros más experimentales. En los 90 volvió a triunfar en los cines con la banda sonora de 1492 La Conquista del Paraíso y con la nueva versión de Blade Runner, compaginando como siempre estos trabajos con otros bastante más heterodoxos como Oceanic (1996) o El Greco (1999).

Con el nuevo siglo la actividad de Vangelis se vio reducida, no así su reconocimiento y popularidad que le ha acompañado hasta el triste día de su fallecimiento. Descanse en paz.