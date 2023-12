Escucha el primer álbum de Hell of a Mind

Hell of a Mind es una banda sevillana de rock alternativo de Sevilla formada en 2021 por Javi Patón (voz, guitarra y composición), Manu Ramos (bajo) y Sergio Bueno (percusión). En su música se encuentran influencias del rock de los 90 y algo posterior, con grupos como Muse, Soundgarden, Biffy Clyro, Pearl Jam o Queens of the Stone Age como referencias. En 2022 publicaron su primer disco, un EP titulado The Exceptional Force del que te hablamos en su momento.

Hace pocas semanas Hell of a Mind publicaron su primer álbum, Lost Temper. Se trata de un disco enérgico y guitarrero con una temática muy personal, ya que trata sobre la relación personal del cantante con la ira. Una buena forma de visibilizar los problemas de salud mental en forma de canciones que, al mismo tiempo, se pueden disfrutar.

Entre letras que invitan a la reflexión, riffs poderosos, una energía que recuerda a los grupos antes mencionados y a otros como The Afghan Whigs, sobre todo en esa comezón interior que se adivina en muchos de los temas, van sucediéndose las canciones sin bajar el pistón ni un momento. A lo largo del disco encontramos momentos en los que las canciones parece que van a romperse, donde los ritmos se vuelven irregulares, pasando del frenesí a la pausa. Se entiende que es una forma de insistir en esos vaivenes mentales de los que tratan las canciones, aunque lo cierto es que musicalmente es también un punto de interés.

Estamos ante un disco que, a pesar de que tiene muy marcadas sus referencias, añade algo personal que lo hace interesante y por supuesto un más que digno debut en formato largo que vale la pena escuchar. Aquí abajo te invitamos a hacerlo.