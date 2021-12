White Lies anuncian nuevo disco, As I Try Not To Fall Apart, que se publica el próximo 18 de febrero.

El sucesor del convincente FIVE ha sido producido por Ed Buller (Suede) en los estudios Sleeper and Assault and Battery de Londres. Es el disco más extenso de White Lies hasta la fecha, en él encontramos rock explosivo, electro-pop, sonidos inspirados en el progresivo, ritmos con tintes funk y algunos de los ganchos más representativos del sonido del grupo. Otra de sus canciones es “I Don’t Want To Go To Mars”

Escucha ‘I Don’t Want To Go To Mars’ de White Lies

Gira de White Lies

White Lies nos visitan. Los veremos el viernes 13 de mayo de 2022 en la sala Apolo 2 de Barcelona, el domingo 15 de mayo en la sala Capitol de Santiago de Compostela, y el miércoles 18 de mayo en la sala Mon Live de Madrid.

Las entradas se podrán adquirir a partir de las 11:00h del jueves 30 de septiembre, para Barcelona y Madrid a través de doctormusic.com y entradas.com, y para el concierto de Santiago de Compostela en ataquilla.com. El precio de las entradas será de 28 Euros para Barcelona y Madrid y 23 Euros para Santiago de Compostela (gastos de distribución no incluidos).