Escucha lo nuevo de Arcade Fire, ‘Memories of the Age of Anxiety’

Arcade Fire ha lanzado una pista instrumental de 45 minutos llamada “Memories of the Age of Anxiety”.

La canción parte de una colaboración entre la banda canadiense y la compañía Mindfulness, cuya popular aplicación Headspace presenta todo tipo de sonidos para la relajación y concentración. En una publicación en la página de Instagram de la banda a describe la composición como “vibraciones meditativas para ayudarlo a concentrarse y sentirse inspirado”.

Por el breve clip de audio que adjuntaron al mensaje, parece una descripción adecuada. Similar a la alabada banda sonora de Her con Owen Pallett, que finalmente llegó a los servicios de transmisión el mes pasado, “Memories of the Age of Anxiety” suena como música ambiental relajante más que el típico sonido de Arcade Fire.

Aparte de esta pieza anecdótica, han pasado cuatro años desde que entregaran el discreto Everything Now y poco a poco empezamos a conocer los primeros datos de lo que podría ser su continuación. El vocalista, junto a su mujer y parte importante en el grupo Régine Chassagne, llevan dos años con el disco: “Régine y yo hemos estado escribiendo durante los últimos años, y estábamos a unos meses de grabar nuevo material cuando llegó el COVID-19… Hemos estado explorando muchos temas líricos y musicales que están misteriosamente relacionados con lo que está sucediendo ahora (de hecho tenemos una canción llamada Age of Anxiety escrita hace un año, por el amor de Dios, ja, ja). No hace falta decir que la composición se ha intensificado y que el trabajo está fluyendo… Es un desafío como siempre, y con el mismo propósito.

A pesar de que esta crisis pueda cambiar o destruir aspectos de la industria musical, creo que la música saldrá aún más fortalecida como una forma de arte. Nunca se ha sentido tan esencial, espiritual e irremplazable… como una iglesia que vive en el aire, entre el origen y tus oídos … Solo quiero que sepas, querido lector, que no te olvidamos. El mundo está experimentando un sufrimiento e incertidumbre increíbles. Ya conozco personas que han estado enfermas y han muerto, y espero que tú y tus seres queridos estéis bien”.

