Escucha lo nuevo de Explosions In The Sky, ‘Ten Billion People’

Explosions In The Sky ha anunciado End, su primer álbum en siete años, que está programado para su lanzamiento el 15 de septiembre a través de Bella Union. El anuncio llega junto con el lanzamiento de la canción de apertura del álbum, «Ten Billion People», y a raíz del anuncio de The End Tour, una gira intercontinental de 26 ciudades que comenzará en septiembre.

End es quizás el álbum más grandioso de la banda hasta la fecha, fusionando la contención tranquila y el peso aplastante de sus primeras grabaciones con la exploración sonora y la experimentación ornamentada de sus trabajos posteriores (incorporando además su creciente catálogo de composiciones para cine y televisión).

El enigmático álbum fue inspirado por la oscuridad, pero se convirtió en una reflexión ruidosa, dramática y salvaje sobre la vida y la muerte. «Nuestro punto de partida fue el concepto de un final: la muerte o el fin de una amistad o relación», afirma la banda. «Cada canción surge de una historia o una idea que alguno de nosotros ha tenido y en la que todos hemos trabajado y convertido en su propio mundo. Tal vez sea nuestra naturaleza, pero seguimos sintiendo que el título del álbum es abierto a muchas interpretaciones: el final de algo o de un tiempo puede significar un alto, pero también puede significar un comienzo, y lo que sucede después de que algo termine podría palidecer en comparación con lo que se convierte después».

Escucha ‘Ten Billion People’ de Explosions In The Sky

Fechas para Explosions in the Sky:

Explosions in the Sky traen su ‘The End Tour’ a nuestro país este otoño.

19 DE NOVIEMBRE 2023 – RAZZMATAZZ, BARCELONA

20 DE NOVIEMBRE 2023 – LA RIVIERA, MADRID

Entradas a la venta: en www.livenation.es y Ticketmaster.es

Foto: Nick Simonite