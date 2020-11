Escucha a Matt Berninger remezclado por Future Islands

Matt Berninger, líder de la banda The National, nos enseña la remezcla de su tema “One More Second”, que formaba parte de su de álbum debut en solitario Serpentine Prison, el cual vio la luz el 16 de octubre través de Caroline International y Book Records (sello creado por el propio Berninger y Booker T. Jones, quien también produce el disco, en colaboración con Concord Records).

El álbum cuenta con las colaboraciones de un buen puñado de artistas notables: Matt Barrick (The Walkmen), Andrew Bird, Mike Brewer, Hayden Desser, Scott Devendorf (The National), Gail Ann Dorsey (David Bowie, Lenny Kravitz), Booker T. Jones, Teddy Jones, Brent Knopf (El VY, Menomena), Ben Lanz (The National, Beirut), Walter Martin (The Walkmen), Sean O’Brien, Mickey Raphael (Willie Nelson, Bob Dylan) y Harrison Whitford (Phoebe Bridgers).

A estos se les suman Future Islands, que han llevado a su terreno el single de Matt Berninger, remezclándola como sigue: