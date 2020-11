Lana del Rey nos enseña su versión del “Summertime”

Lana del Rey tendrá nuevo disco el próximo 25 de diciembre, Navidad. Un álbum de versiones de artistas clásicos del folk norteamericano.

Hace pocos días Lana Del Rey lanzaba su nueva canción “Let Me Love You Like a Woman”. Escrita y producida por Lana Del Rey y Jack Antonoff, la canción fue grabada en Los Ángeles en Conway Studios y en Nueva York en Electric Lady Studios, la primera pista que se publica tras el éxito del álbum de Lana, aclamado por la crítica y nominado al Grammy, Norman Fucking Rockwell.

Todo hacía pensar que pronto llegaría su nuevo álbum, Chemtrails Over the Country Club, pero finalmente ha sido retrasado a marzo de 2021. Antes, como decimos, publicará un disco de versiones que viene anticipado por el clásico del jazz de George Gershwin publicado en 1935 “Summertime”, al que ya había visitado en parte en su reciente “Doin’ Time“.