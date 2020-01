Escucha otro tema inédito de David Bowie

Parlophone Records se enorgullece en presentar “I can´t read ´97”, la segunda entrega de David Bowie Is it Any Wonder?, un EP de seis canciones inéditas y rarezas, que se irán lanzando cada viernes durante las próximas semanas. La primera de ellas fue una versión inédita de “The Man Who Sold The World”, lanzada el día de su cumpleaños, el pasado 8 de enero.

Ahora llega “I can´t read ´97”, que apareció originalmente en el álbum debut homónimo de Tin Machine en 1989, y fue un elemento básico en el set en vivo de la banda. En el otoño de 1996, durante las etapas de mezcla de Earthling, David volvió a grabar la canción que, en un primer momento, apareció en una versión masterizada del álbum.

Se grabó una segunda versión, con acordes menores y un sonido más oscuro generado por los coros, para la película de Ang Lee, The Ice Storm (La Tormenta de Hielo). La versión completa apareció en un sencillo en 1998, y otra edición apareció en el álbum de la banda sonora de la película en 1997, ambos publicados por VelVel Records.

La tercera encarnación de la canción, “ can´t read ´97”, la versión preferida de David Bowie, finalmente fue retirada de Earthling y reemplazada en el último momento por “The Last Thing You should Do”.

El video para “I can´t read ´97” fue filmado por Tim Pope en los ensayos que tuvieron lugar en Hartford, Connecticut en enero de 1997 y también está disponible para streaming y descarga digital.