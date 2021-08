Escucha el tercer álbum de Xisco Rojo, Transfigurations

Xisco Rojo es un guitarrista, aunque en realidad toca otros muchos instrumentos, afincado en Madrid. Su trayectoria en solitario arranca en 2013, tras un tiempo formando parte de otras bandas y trabajando para otra gente como músico de acompañamiento. En 2013 se dio a conocer primero con un sencillo en el que versionaba a Jason Molina, y posteriormente con un EP autoeditado titulado Moonlight In The Fountain. Por aquel entonces practicaba un folk muy libre con toques de psicodelia, y cantaba en inglés. En su música se filtra asimismo toda su experiencia en las escenas de jazz, noise y de improvisación libre de Berlín, Philadelphia y Madrid. Además incluye elementos tradicionales, tanto de Occidente como de Oriente, dotando a su música de gran variedad sonora, profundidad y cierto misticismo.

Tras el experimental Ruina Montium (Holy Hoof Records / Envelope Collective, 2014), grabado, mezclado y masterizado en un día a partir de variaciones, improvisaciones y todo tipo de efectos realizados con la guitarra eléctrica, volvió a la acústica en 2015 con You Got To Walk That Lonesome Valley. Desde entonces ha ido alternando sencillos de estudio, grabaciones en directo, largas improvisaciones, momentos de electricidad y revisiones del folk de sus inicios.

Su último álbum hasta la fecha es Transfigurations (Holy Hoof Records, 2021). Un disco que vio la luz el pasado mes de mayo y que se trata sin duda de su trabajo más personal. Grabado después de un periodo de cambios personales, se trata de un disco sobre el cambio, la renovación y la transformación, no solo en el sentido artístico sino también en el espiritual. Xisco Rojo echa mano de todo tipo de instrumentos de cuerda, desde guitarras acústicas o eléctricas, bajo, weissenborn o cuerdas percutidas, para crear un cojín que se ve rellenado por sintetizadores y percusiones de lo más variopintas. El disco es totalmente instrumental, así que no hay voces que te distraigan y te impidan sumergirte en este mundo de sensaciones y sonidos. De hecho, la relación de su autor con el mundo de la meditación impregna bastante la esencia de su música.

Ese primitivismo regado con folk de cámara del que Xisco Rojo suele hablar en sus entrevistas, sazonado con elementos ancestrales que conviven perfectamente con otros electrónicos, alcanza en Transfigurations su expresión más inspirada, centrada y profunda. Un disco que puedes escuchar, a continuación, en Spotify.

Xisco Rojo en redes sociales:

Facebook

Instagram

Twitter

Página web oficial

Canal oficial de YouTube

Perfil en Spotify

(fotos de Bárbara Vidal)