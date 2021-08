4AD reedita el segundo trabajo de Bon Iver

Este junio marcó el décimo aniversario del lanzamiento del segundo disco de Bon Iver, Bon Iver, Bon Iver. Para conmemorar la ocasión, la banda y 4AD anuncian una reedición conmemorativa en CD y LP que se editará el 14 de enero de 2022.

Esta nueva edición incluye como novedad cinco temas grabados en directo en la sesión de AIR Studios, una nueva portada en relieve y un texto escrito por Phoebe Bridgers.

Este será su tracklist

Perth Minnesota, WI Holocene Towers Michicant Hinnom, TX Wash. Calgary Lisbon, OH Beth/Rest Hinnom, TX (AIR Studios – 4AD/Jagjaguwar Session) Wash. (AIR Studios – 4AD/Jagjaguwar Session) I Can’t Make You Love Me (AIR Studios – 4AD/Jagjaguwar Session) Babys (AIR Studios – 4AD/Jagjaguwar Session) Beth/Rest (AIR Studios – 4AD/Jagjaguwar Session)

Escucha Bon Iver, Bon Iver (2011)

El próximo próximo 27 de agosto Bon Iver lanzará su disco How Long Do You Think It’s Gonna Last? junto a Aaron Dessner (The National), en ese proyecto conjunto llamado Big Red Machine.