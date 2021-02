Especial: Arctic Monkeys, 15 años de su debut en 15 hits

Hace poco se cumplían 15 años del lanzamiento del que fuera primer disco de Arctic Monkeys, el enérgico Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, publicado a finales de enero de 2006.

Echando la vista atrás y recuperando la reseña que hice al respecto, terminaba con una atrevida afirmación: “Quizá nadie se acuerde de ellos en diez años, pero el presente les pertenece”. A pesar del shock que nos produjo su debut, quisimos bajar las expectativas abrumados por tanto hype reinante y dejamos en duda su progresión, alegrándonos años después por ver dónde han llegado.

Ellos pusieron el listón muy alto en su primer disco, pero supieron evolucionar y aportar nuevos matices en sus entregas posteriores, ya sabéis, tanto en el continuista y también brillante Favourite Worst Nightmare (2007), el rocoso Hunbug (2009), el asentamiento del interesante Suck It And See (2011), el pop sofisticado de AM (2013) o el maduro Tranquility Base Hotel + Casino (2018).

Arctic Monkeys son un fenómeno global, un sólido proyecto que aunque su último lanzamiento frenó en parte el entusiasmo hacia ellos, su impecable carrera ya forma parte de lo mejor facturado en las islas en la última década y media. Quince años desde que iniciaran su aventura discográfica, que hoy queremos reivindicar con 15 de sus mejores canciones, a falta de un nuevo álbum que está por llegar. Estas son hoy nuestras 15 favoritas, mañana quién sabe.

Estas son nuestras 15 canciones favoritas de Arctic Monkeys:

15. ”Do I Wanna Know” (2013)

14. ”Four Out Of Five” (2018)

13. “The Hellcat Spangled Shalalala” (2011)

12. “Teddy Picker” (2007)

11. ”Crying Lightning” (2009)

10. ”R U Mine?” (2013)

09. “Suck It And See” (2011)

08. ”Fake Tales Of San Francisco” (2006)

07. ”Brianstorm” (2007)

06. ”The View From The Afternoon” (2006)

05. ”Arabella” (2013)

04. “Fluorescent Adolescent” (2007)

03. “A Certain Romance” (2006)

02. ”Cornerstone” (2009)

01. ”I Bet You Look Good On The Dancefloor” (2006)

Escucha las 15 mejores canciones de Arctic Monkeys en Spotify