Especial Deleste, que llega este fin de semana a València

Deleste (entradas aquí) llega los próximos los días 17, 18 y 19 de mayo a Valencia con uno de los carteles más redondos que se les recuerda. Los Jardines de Viveros, uno de los parques públicos más visitados de la localidad, volverán a acoger un evento que apuesta por un único escenario, con conciertos sin solapamientos y múltiples actividades culturales paralelas en otros espacios emblemáticos de la capital del Turia.

Este año como decimos, la apuesta es fuerte, ya que se amplía a tres días por los que desfilará un buen número de artistas nacionales e internacionales, desde veteranos, a nuevas realidades o bandas con gran proyección.

Deleste – Viernes 17 de mayo

El plato fuerte de la primera jornada del festival son Editors. La banda de de Tom Smith llegará con su último trabajo bajo el brazo, EBM ([PIAS]), un disco lleno de sólidas canciones, cuyos desarrollos oscilan entre la energía que transmiten sus potentes directos («Pictoresque») y los aires más hedonistas e industriales (“Karma Climb”). Tiene la capacidad de sorprender llevándonos por diferentes estados («Kiss») o mostrarnos su cara más frágil en momentos como la emocionante «Silence». Son solo nueve cortes, y aunque tan solo uno dura menos de los cinco minutos, este es otro de sus aciertos.

Han pasado casi 20 años desde la publicación de The Black Room (2005). Desde ese debut como nuevos miembros del renacer del postpunk hasta nuestros días han ido dejando algunas muestras de su impronta por el camino. Del número 1 en las listas de su país con An End Has A Start (2007), al exitoso In This Ligh and on This Eveningt (2009), el extenso y transitorio The Weight of Your Love (2013), el sintético In Dream (2015) o el explosivo Violence de 2018, no han dejado de avanzar con paso firme.

Les acompañan Triángulo de Amor Bizarro, banda nacional con una de las trayectorias más impecables de nuestra escena. Ellos también celebrarán sus 20 años de carrera a partir del próximo otoño, pero antes visitarán Valencia con el poderoso SED (Mushroom Pillow, 2023).

El grupo gallego va un paso más allá en su sexta referencia y vuelve a ampliar miras partiendo del camino recorrido, pero buscando nuevas vías con las que sorprendernos. Sus nuevas canciones son como esas bombas de profundidad que explotan y su alcance se va expandiendo poco a poco.

Las guitarras seguirán afiladas la jornada del viernes 17 con la participación de Biznaga, última incorporación al cartel. Desde que irrumpieran con Centro Dramático Nacional (2014) y pasaran a sacudirnos con trallazos como «Una Ciudad Cualquiera» de su siguiente álbum Sentido del Espectáculo (2017) para terminar de consagrarse aplastándonos como la mosca que preside la portada de su Gran Pantalla (2020), no han dejado de crecer. Sus sacudidas, esas personales letras de desencanto y unos directos cada vez más incendiarios, han hecho de ellos el mejor antídoto contra linealidad imperante y la ñoñería.

Bremen No Existe (Montgrí), subtitulado «música para otra generación perdida», no hace sino acrecentar esa personal forma de entender la música desde la militancia, el compromiso y la actitud más punk, escupiendo contra una realidad cada vez más jodida y difícil de afrontar.

Y no queremos olvidarnos de los locales Gazella, a quienes te presentábamos en Muzikalia a principios de año. Su música, de clara vocación experimental, bebe de estilos como el shoegaze y el dream pop de principios, y de grupos como Sonic Youth, My Bloody Valentine, Yo La Tengo o Radiohead.

El pasado mes de noviembre Gazella publicaron su primer álbum, titulado también Gazella, con Foehn Records. Un delicado y exquisito viaje casi hipnótico por momentos, que nos lleva del shoegaze al dream pop, pasando por la electrónica y el rock alternativo, dejando por el camino incluso algunas gotas de krautrock. Momentos más evocadores se alternan con otros donde predomina la distorsión y la saturación de instrumentos, formando capas de sonido que envuelven a unas voces que suenan lejanas, mágicas. También hay tiempo para canciones más potentes y directas, como «Piscinas de arena», o incluso otras más claramente orientadas a la electrónica, como «Urkia», pero lo que predomina es la creación de ambientes y texturas.

Cierra la jornada Toxicosmos a los platos, un todoterreno que ha puesto a bailar a los mejores festivales de este país. Un valor seguro.

Deleste – Sábado 18 de mayo

Los cabezas de cartel del sábado son James, que están de vuelta con nuevo disco tres años después de una entrega tan deslumbrante e inspirada como fue All The Colours Of You (2021) y del cuarenta aniversario que celebraron en una serie de conciertos que les trajeron a nuestro país.

La banda de Tim Booth ha publicado recientemente el decimoctavo álbum de estudio de su carrera, Yummy. Un disco producido por Leo Abrahams (Jon Hopkins, Brian Eno) y mezclado por Cenzo Townsend (Courteeners, Everything Everything) en el que mantiene todas las señas de identidad que les hicieron grandes. La banda que lleva en activo desde que iniciaran su carrera en Manchester en 1982, ha cosechado un gran número de éxitos y entregado discos realmente memorables.

Ellos nacieron en los 80, pero despuntaron en los 90. Estuvieron ahí a la vez que The Smiths, pero también que The Stone Roses u Oasis y aún siguen con nosotros. Disfrutaremos sus más recientes canciones, pero también las de obras como Laid (1993), Seven (1992), Gold Mother (1990), Pleased To Meet You (2001), Millionaires (1999), Whiplash (1997), Hey Ma (2008), La Petite Mort (2014) o el lejano Stutter (1986).

El sábado también tendremos la oportunidad de ver a una de las sensaciones del nuevo pos-punk británico, aunque Sleaford Mods tampoco podríamos decir que sean unos recién llegados. El dúo formado por el vocalista Jason Williamson y su fiel productor Andrew Fearn, llevan más de una década derrochando escupitajos por doquier.

Su discurso abrasivo encuentra argumentos suficientes en una situación de mierda como la actual, con una pandemia que lleva jodiéndonos la vida cerca de un año, a lo que ellos pueden sumar el elitista Brexit, que ha acrecentado la brecha social en el Reino Unido.

El pasado año publicaban UK Grim, una mirada urgente y sabia de la vida y la realidad áspera de nuestra época. Verdaderamente el sonido de ahora, no solo en términos de ideas y problemas que invocan las fuertes palabras su vocalista, sino también gracias a la producción innovadora e inmersiva de Fearn, que en este lanzamiento ha visto a la pareja colaborar en canciones con la potencia creativa de Jane’s Addiction, Perry Farrell y Dave Navarro, y con Florence Shaw, la voz distinta y vital en el corazón de la banda británica Dry Cleaning.

El sábado el rock explotará con The K’s banda de guitarras con una gran proyección que el pasado mes de abril editaba I Wonder If The World Knows? un disco de debut tras una serie de sencillos que les ha colocado bajo un buen número de miradas.

Un disco lleno de grandes temas cuyo sencillo principal, «Heart On My Sleeve», encapsula perfectamente la búsqueda de la gran canción de rock, combinando guitarras épicas con letras sobre el dolor de una ruptura. Otras canciones como «Chancer» y «Landmines» mantienen el impulso con su energía y letras pegajosas. Sin embargo, el álbum también incluye momentos más tranquilos y reflexivos, como la balada de piano «Lights Go Down» y la suave «Hoping Maybe». Un álbum de rock destinado a ser escuchado en un escenario como el del Deleste.

Llevamos tiempo hablándote de Cora Yako. La banda formada por Luis de Oleza en la guitarra y voz, Carlos Sennacheribbo en la guitarra y voz, Dani Treviño en el bajo y Pablo Gutiérrez en la batería, son una de las apuestas segura del rock nacional. Una banda que alterna sonidos envolventes y afilados, acompañado de letras tristonas con las que cualquiera puede sentirse identificado.

Hace pocos días se unían a Diamante Negro en una «Azul Oscuro Casi Negro» que apostamos sonará el sábado en Deleste.

Completan los valencianos Anouck The Band, que traerán su inspirada fusión de estilos —del soul al disco, pasando por el synth pop y el R&B más contemporáneo— y trabajos tan elegantes como el EP «Las horas», publicado el verano pasado.

A los platos estará una leyenda de la ciudad, Juan Vitoria. Crítico musical, locutor de radio, coleccionista de discos y propietario de Discos Amsterdam desde 1982.

Deleste – Domingo 19 de mayo

Los Planetas harán parada en Deleste con la celebración de los 30 años de su debut, Super 8. Un trabajo editado en junio de 1994 y plataforma de lanzamiento de los granadinos, aquella formación liderada por el cantante y guitarrista J, la guitarra de Florent y bajo de May -aquella bajista que por vergüenza tocaba siempre de espaldas al público- y el batería Paco Rodríguez. Todas las canciones fueron compuestas por J y Florent, a excepción de «De Viaje» en la que participaron todos. De la producción se encargaría Fino Oyonarte (Los Enemigos, Clovis) y de su portada el afamado ilustrador y miembro de Family, Javier Aramburu, que seguirá trabajando con ellos muchos años más.

Un disco para amantes de las guitarras ruidosas y esas letras de desamor que con el tiempo se terminaron por convertir en una característica seña de identidad. Algo recurrente a lo largo de su ya larga carrera. Y ya no solo eso, ya que hablamos de una obra que marcó a una generación y fue impulso determinante con los primeros tiempos del indie nacional.

El domingo Deleste también contará con Las Dianas. Laura, María, Ana y Marta saben dónde están, lo que hacen, cómo, por qué y para qué lo hacen y, por si acaso tú dudas o desconfías o te atribulas, te lo recuerdan impetuosas y burlonas con sus joyas de pop ácido. Su primera canción fue una evidente señal de talento. Todo lo que vino después, las adaptaciones de clásicos, las revisiones de temas propios, las colaboraciones con artistas de gran influencia y su primer álbum, confirmó el talento y les infundió firmeza y seguridad. Nada habría justificado que se sintieran inseguras. Nada lo hizo.

Ahora están de vuelta con nuevas canciones como «Putivuelta» o “Síndrome del impostor”, dejando el hype por las nubes y augurando diversión para el que será su concierto.

Y el domingo también estarán Platz, banda valenciana que a pesar de su corta existencia (llevan funcionando desde 2020) está obteniendo un reconocimiento unánime por parte de crítica y público. De hecho, su primer disco largo, Prochaska y Diclemente (2023) fue nominado a los prestigiosos premios Carles Santos como mejor disco de rock, todo un triunfo para unos chavales que cuando empezaban no habían ni cumplido los 15 años.

No hay más que verles tocar en directo, en alguno de esos shows en los que cuelgan casi de inmediato el sold-out, para saber que su nervio y entusiasmo no está en absoluto exento de aprendizaje y un talento que también se plasma a la perfección en sus grabaciones, tanto en formato audio, como en el visual, aspecto que cuidan mucho.

Consulta los horarios de Deleste

Abonos para Deleste

Puedes comprar los abonos y las entradas de día (más gastos de gestión) a través de la web del festival. Disponibles para dos días, tres días o para un solo día.