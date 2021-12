Especial: Franz Ferdinand – Sus discos del peor al mejor

Franz Ferdinand entraron en nuestra vida a principios de siglo, siendo una de las bandas que revitalizaron el postpunk contemporáneo. En su música encontrábamos influencias de Gang Of Four, Orange Juice o The Knack, pero pronto se hicieron un hueco en nuestros corazones con un ramillete de himnos propio y con un directo que es otra de sus grandes armas.

Han pasado tres años de su último álbum, Always Ascending (2018) y ya tenemos noticias de lo que será su nuevo lanzamiento, Hits To The Head, una colección de grandes éxitos de 20 canciones de estas dos décadas que muestra la evolución y los grandes momentos de la banda hasta la fecha. Se publicará el viernes 11 marzo de 2022 vía Domino y cuenta también con dos canciones nuevas, “Billy Goodbye” y “Curious”.

Para celebrarlo, vamos a hacer un repaso express por su carrera ordenando sus discos del peor, al mejor, deteniéndonos en algunas canciones menos populares de cada LP.

Los mejores discos de Franz Ferdinand:

6. Tonight (2009)

El tercer disco de la banda escocesa es el disco de la ruptura, aunque posteriormente volvieran al redil. Un trabajo conceptual basado en torno a una noche de fiesta y sus consecuencias al día siguiente. El álbum sorprende por dejar a un lado las afiladas guitarras de sus dos obras anteriores y estar más orientado al baile, tonteando con el dance-punk, new wave y el electropop.

5. Always Ascending (2018)

El verdadero cambio llegó en 2018 con la marcha de Nick McCarthy y la producción del tristemente desaparecido Philippe Zdar (Cassius). Un nuevo rumbo llegaba hacia su trabajo más futurista. Los singles “Lazy boy”, “Always ascending” y “Feel the love” nos destapaban un sonido más disco y nos hacían presagiar que el nuevo material iba en esa dirección. Se apagan las luces, aparece una pista de baile que se llena de colores y una gran bola de espejos, y por detrás de las cortinas permanecen guitarras que empiezan a prender fuego a la sala. Franz Ferdinand innovan con un sonido más moderno, pero son fieles a su estilo y al rock que les vio crecer.

4. FFS – FFS (2015)

La alianza entre Sparks y Franz Ferdinand pintaba bien desde el principio. El dúo de los hermanos Mael, surgidos hace más de 40 años en Los Angeles, banda de culto y unos de los artífices de la new wave que llegaría pocos años más tarde, son una de las formaciones que más ha influido a artistas como Morrissey, Magnetic Fields y tantos y tantos otros, incluyendo, por supuesto, a Franz Ferdinand. Con este trabajo conseguían mezclar las grandes virtudes: la teatralidad, ironía y mordacidad de unos, frente a la energía y la chispa de los otros, dando como resultado un notable álbum plenamente disfrutable bajo la estela de una nueva denominación: FFS.

3. Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013)

La aventura de Tonight (2009) les dejó tocados hasta tal punto de estar a punto de terminar con la banda, pero finalmente decidieron volver a la carga de la mejor manera posible: ¿Y si volvemos a ser Franz Ferdinand sonando a Franz Ferdinand? Y voilà… Right Thoughts, Right Words, Right Action nos devuelve a los de Alex Kapranos justo donde les esperábamos, recuperando esas canciones que nos harán mover el esqueleto en la pista de baile, esa inmediatez que se les presuponía y esos estribillos a la altura de lo que se les supone.

2. You Could Have It So Much Better (2005)

Si su debut les convirtió en una de las sensaciones de 2004 y en una banda a la que todos se querían parecer, su segundo trabajo, les situarían mucho más arriba. Porque los escoceses, manteniendo intacta su capacidad para hacernos mover el esqueleto, continuaban con su fórmula entre los temas contragiosos a modo de revival nuevaolero. Una continuación plagada de singles en potencia, que elaborada con la misma fórmula. Surgida de la energía contagiosa que destilan en directo -sin duda uno de sus puntos fuertes-, para elaborar 13 piezas cargadas de inmediatez, con un sonido más crudo y contundente que en su anterior trabajo, y a la vez increíblemente más accesible.

1. Franz Ferdinand (2004)

El latigazo del debut de los de Alex Kapranos sigue vigente casi 20 años de su publicación. Y es que los de Glasgow fueron capaces de revitalizar una escena que parecía algo desnortada, acumulando influyencias y transformándolas en trallazos de punkpop de alto octanage. Una visita a su primer álbum continúa siendo un recomendable ejercicio de revisión de lo más placentero.

Tras el auge de la música electrónica en los 90 no pensábamos que íbamos a volver a bailar desatados con guitarras, pero Franz Ferdinand lo consiguieron.