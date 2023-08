Especial: Las mejores canciones de The Strokes

The Strokes han anunciado que un nuevo disco está en camino, será sucesor del digno The New Abnormal (Sony, 2020) y estará producido por nada menos que Rick Rubin.

Mientras llega y disfrutamos de ellos en la próxima edición de Cala Mijas, hemos asistido a una serie de lanzamientos como la reciente reedición en vinilo a color de una buena parte de su discografía disponible en una edición limitada. Se trata de los álbumes First Impressions of Earth, Room on Fire, Angles y Comedown Machine que puede conseguirse en este enlace.

Tratándose de The Strokes, siempre es buen momento para recordar los mejores temas de un catálogo que ya supera las dos décadas. Recordemos que en la vasta constelación del rock alternativo, una estrella brilló con un fulgor particular a comienzos del siglo XXI no sería lo mismo sin ellos. Surgidos en el renacimiento del rock neoyorquino, esta banda se convirtió en una figura icónica que revolucionó la escena musical con su estilo fresco y auténtico. Su sonido, con influencias del post-punk y del garage, resucitó el espíritu crudo y directo del género.

En 2001, su álbum debut Is This It causó un impacto profundo al redefinir las expectativas del rock para el nuevo milenio. Su productor, Gordon Raphael, capturó la esencia del grupo al grabarlo en un estudio primitivo, dotándolo de un sonido crudo y fresco que encajaba perfectamente con la estética de la época.

La voz distintiva de Julian Casablancas, con su estilo enigmático y rasposo, se entrelazó con las guitarras estridentes de Nick Valensi y Albert Hammond Jr., mientras la sección rítmica, compuesta por Nikolai Fraiture en el bajo y Fabrizio Moretti en la batería, creaba un ritmo urgente y adictivo. Su llegada causó una perturbación en la escena gracias a esa mezcla de energía contagiosa y un letras que exploraban los sinsabores de la juventud. Canciones que se arraigaron en la psique de una generación sedienta de autenticidad y actitud.

Ahí arrancaba una trayectoria musical que influenciaría a muchas bandas posteriores y redefiniría la dirección del rock en la década de 2000. Su sonido evolucionó sin perder su esencia. Álbumes como Room on Fire (2003) y First Impressions of Earth (2006) mantuvieron su enfoque enérgico y sus personales letras, mientras experimentaban con nuevas texturas y temáticas más amplias. Angles (2011) presentó un enfoque más ecléctico y electrónico, mientras que el irregular Comedown Machine (2013), exploró sonidos más suaves y experimentales y así hasta The New Abnormal, una especie de reivindicación que buscaba en sus propias raíces.

Las mejores canciones de The Strokes

Es innegable que The Strokes han dejado huella y son una de las principales referencias de su generación. Su evolución creativa demuestra que aún mantienen su capacidad para avanzar y mantener un estilo único. Estas canciones son buena muestra de ello.

«Someday» (Is This It, 2001)

«Someday» se erige como una joya del álbum debut, cautivando con su fusión de garage rock y pop melódico. La voz de Julian Casablancas transmite una mezcla de desencanto y deseo juvenil mientras las guitarras crujientes y los ritmos contagiosos establecen un tono inconfundible. Esa contagiosa energía estableció las bases para su éxito.

«Last Nite» (Is This It, 2001)

«Last Nite» es uno de los sencillos más emblemáticos de la banda de rock neoyorquina, siempre será recordada por su riff de guitarra inconfundible, una intro pegajosa y una energía contagiosa que atrapa desde el primer acorde. La canción captura la esencia de una noche de fiesta al mismo tiempo que presenta una mezcla de desencanto y pasión. El tono melódico y la estructura rítmica de «Last Nite» la convirtieron en todo un himno.

«Reptilia» (Room on Fire, 2003)

«Reptilia» marca una evolución en el sonido de The Strokes, manteniendo su energía y añadiendo un matiz más oscuro. Los riffs de guitarra son inconfundibles y la interpretación vocal de Casablancas es electrizante. Esta canción resume la habilidad de los Strokes para mantener su esencia mientras aporta nuevos matices.

«12:51» (Room on Fire, 2003)

Otra de las perlas de su segundo disco. Una pieza de retrofuturismo donde narran «el momento justo antes de tener relaciones sexuales». Aunque puede interpretarse como una canción sobre relaciones amorosas, la ambigüedad de las letras también permite otras interpretaciones.Destaca por su estructura sencilla pero efectiva y su pegajoso estribillo.

«You Only Live Once» (First Impressions of Earth, 2006)

«You Only Live Once» irrumpió con su energía impulsada por guitarras y letras mordaces. La canción refleja la audacia de The Strokes al desafiar las expectativas y expandir su sonido. Su destreza en la creación de estribillos inolvidables queda patente en esta pista, marcando un nuevo hito en su evolución musical.

«Under Cover of Darkness» (Angles, 2011)

«Under Cover of Darkness» marca el regreso de The Strokes tras un hiato y demuestra que su esencia sigue intacta. La creación de Angles estuvo llena de dificultades, pero «Under Cover Of Darkness» suena como un verdadero esfuerzo grupal, resaltando la interacción de guitarras de Albert Hammond Jr. y Nick Valensi: idean pequeños llenos inesperados que impulsan la canción, mientras que el breve solo es una hermosa interpretación en miniatura del característico sonido de Thin Lizzy.

«Machu Picchu» (Angles, 2011)

Puede ser que Angles parezxa hecho con desgana pero cuenta con otros momentos destacados como la bailable e influenciada por el reggae «Machu Picchu», un tema que posee una ligereza y estilo ecléctico y aventurero, que lo hacen único.

«All the Time» (Comedown Machine, 2013)

Comedown Machine tampoco es el mejor disco que tienen, pero momentos como «All the Time» son la excepción que confirma la regla. Es simplemente una gran canción: concisa, afilada, poderosa pero pegajosa. Un recordatorio de su capacidad para crear himnos inyectando vitalidad a cada nota.

«Drag Queen» (Future Present EP, 2016)

Uno de los resultados más gratificantes de la búsqueda del grupo por una dirección musical diferente es «Drag Queen», una especie de guiño a New Order, rematado con vocales que entran en una distorsión exagerada de Auto-Tune, conformando una de las piezas más extrañas y adictivas de su carrera.

«The Adults Are Talking» (The New Abnormal, 2020)

«The Adults Are Talking» marca el regreso de The Strokes con su característico vigor. La canción presenta un estilo fresco y reflexivo, fusionando elementos del indie rock con una instrumentación sutilmente compleja. Es una de las cimas de su última entrega y posiblemente marque el camino para siguientes pasos.

¿Se te queda corta la lista? Te la ampliamos en esta playlist especial