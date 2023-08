Blur estrenan tema inédito con la voz de Graham Coxon

2023 será recordado entre otras cosas, por el regreso por sorpresa de Blur con un notable disco, The Ballad Of Darren. Un álbum producido por James Ford (coproductor de The Now Now de Gorillaz, así como de Arctic Monkeys, Depeche Mode y muchos otros) en el que el cantante Damon Albarn, el guitarrista Graham Coxon, el bajista Alex James y el baterista Dave Rowntree recuperan su mejor forma.

Como decíamos en su reseña «El álbum no solo colma las enormes expectativas que cada nuevo trabajo de Blur desata (y desatará), sino que pasa a formar parte de lo más granado de su catálogo. La confirmación que el combo es (casi) el único de su generación (junto a Suede) capaz de mantener el nivel lucido en los años clásicos, capaces como son de evolucionar su propuesta para que cuadre con un espacio/tiempo en el que todavía siguen antojándose imprescindibles. Es la consecuencia de resonar al mismo tiempo tan clásicos como del todo vigentes, aunque quizá sería más acertado tacharlos de atemporales y directamente eternos.

Poco después de su publicación llegó una edición ampliada con dos canciones inéditas, el pop de «The Rabbi» y un medio tiempo como «The Swan», que se completan ahora con otro tema más, llamado «Sticks And Stones» que ha sido incluido en la edición japonesa del mismo.

Una canción con la peculiaridad de estar cantada por Grahan Coxon, como su popular sencillo «Cofee & TV», en la que muestran más registros que en aquella, manteniendo el poso melancólico, pero con mayor contundencia.

Escucha ‘Sticks And Stones’ de Blur