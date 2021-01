Estas son las 15 canciones del tributo a The Cure de Mojo

Hace pocos días te hablábamos de que la revista británica Mojo dedica su número de marzo a The Cure, en un número especial en el que repasará las 30 mejores canciones de la carrera de los de Robert Smith, en la que además incluirá un reportaje titulado “puro nihilismo” en el que nos acerca a la figura del líder de la banda británica.

Lo interesante para los fans es que incluye un CD como es habitual en la publicación, que repasa la carrera de la formación británica a través de 15 versiones, que a lo largo de los años diferentes bandas han ido interpretando. Unas canciones que no conocíamos, pero que han desvelado desde Hispacure, el club de fans del grupo en España.

En ellas podremos encontrar desde viejos conocidos a nuevos artistas, con nombres como Dinosaur Jr, Phoebe Bridgers, Luna, Tricky, Cowboy JunkiesMark Lanegan y muchos más.

Este es el tracklist de versiones de The Cure:

01. Dinosaur Jr. – Just Like Heaven

02. The Wedding Present – High

03. Luna – Fire In Cairo

04. Frankie Rose – Play For Today

05. Phoebe Bridgers – Friday I’m In Love

06. A.A. Williams – Lovesong

07. Cowboy Junkies – Seventeen Seconds

08. Tricky – The Love Cats

09. Aka – I Don’t Know

10. Strange As Angels – The Walk

11. The Separate ft. Mark Lanegan – Close To Me

12. Liela Moss – Prayers For Rain

13. 8:58 ft. The Unthanks – A Forest

14. Woodpigeon – Lullaby

15. Nadja – Faith

El nuevo número de Mojo dedicado a The Cure puede encargarse en este enlace.