Estrenamos el nuevo vídeo de Louis Jucker & le Nouvel Ensemble Contemporain

Louis Jucker es un cantante, compositor y productor suizo que, además de ser cantante del grupo de hardcore Coilguns, tiene una carrera como solista. Produce su propio discos y también los de otros artistas y grupos, y también disfruta inventando y construyendo sus propios instrumentos. Por si fuera poco, Louis es cofundador del sello Humus Records y de la asociación Mono Hobo, una plataforma de producción que conecta a artistas de todas las disciplinas para talleres, grabaciones y actuaciones. Louis fue el ganador del Swiss Music Prize 2021.

En 2019 Louis Jucker aceptó una propuesta del colectivo Nouvel Ensemble Contemporain para escribir algunas canciones. A cambio, Louis puso algunas condiciones: tendría derecho a construir todos los instrumentos, estaría presente en el escenario para cantar las canciones con el resto de la orquesta, se le permitiría grabar uno o varios discos sobre esta base y continuaría el proyecto más allá del alcance de la comisión. Ahora, cuatro años después, está a punto de publicarse el disco que ha surgido de esa colaboración: Suitcase Suite. Lo lanzará el propio sello de Louis, Hummus Records, el próximo mes de septiembre.

Como avance, mañana se publicará el vídeo de «March of the Fallen Scions», una de las canciones que aparecerán en el álbum de Louis Jucker con Le Nouvel Ensemble Contemporain. Un vídeo en el que podemos apreciar la particular forma de generar música de Louis, generalmente con sus propios y sorprendentes instrumentos.

Antes de su lanzamiento oficial, hoy estrenamos en Muzikalia el vídeo de «March of the Fallen Scions», de Louis Jucker & Le Nouvel Ensemble Contemporain.

(la foto de cabecera es obra de Simon Vermot)