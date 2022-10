Estrenamos el nuevo vídeo de Tiemersma

Tiemersma es el nombre artístico con el que se presenta Irene Villar, compositora y vocalista del veterano grupo alicantino de música electrónica El Futuro Peatón. Con una larga y versátil trayectoria musical, en 2022 Irene ha lanzado un disco en solitario titulado Turn on The. Un disco variado y contundente que, por lo que sabemos, no está en plataformas de streaming y solo puede adquirirse a través de su autora. Irene se ha encargado en este debut en solitario de todo el proceso, desde la composición de las canciones hasta el diseño gráfico. El disco contiene temas en inglés y en castellano, moviéndose con soltura entre estilos, del pop-folk a la electrónica, incluyendo también un par de piezas instrumentales. Irene es autora asimismo de un libro ilustrado con una selección de sus textos: Canciones Sin Música (Ed. Libros Indie).

Mañana es el día escogido por Tiemersma para desvelar el vídeo de una de las canciones más potentes de Turn on The. Se trata de «Sweet sugar candy», el tema que cierra el álbum y la canción más salvaje del lote. «Sweet sugar candy» es una oda a la adicción a las chuches, patológicamente representada en el videoclip que acompaña a la canción. Un vídeo realizado por Sé Bastard, Rafa Ibáñez y la propia Tiemersma que se rodó como cariñoso homenaje a los maravillosos cutre-cromas de los ochenta. En su realización se utilizaron alrededor de 5 kgs. de gominolas, nubes, pica-picas y otros dulces. El resultado, como podréis comprobar, es realmente hipnótico y psicodélico.

Hoy, un día antes de su publicación oficial, estrenamos en Muzikalia este nuevo y espectacular vídeo de Tiemersma correspondiente a su canción «Sweet sugar candy».

