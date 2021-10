La banda mexicana Dapuntobeat regresa a sus raíces con su nuevo sencillo

La banda de pop house mexicana Dapuntobeat está de regreso para cumplir con el objetivo que ha sido una constante durante su extensa carrera: poner a bailar a la gente y hacerles pasar un buen rato. Su nuevo sencillo se titula “Diablo Team (The Night After)” y es la primera canción de una trilogía, la cual será lanzada por el eléctrico trío próximamente. La trilogía incluirá una canción escrita por cada uno de los integrantes de la banda.

La composición de esta primera entrega estuvo a cargo del baterista de la banda, Ry Machado, quien define a la obra como una mezcla de pop, dance y acid house con elementos de rock. Él mismo nos explica cómo surgió la canción: “Fue una rola que comenzó hace ya un rato. Mi esposa tiene una marca de ropa y me pidió uno de mis demos que le gustaba para su nueva temporada. Eso me hizo ponerme a trabajar en el demo que ella eligió. Su marca de ropa se llama Diablo. Con esta rola queríamos regresar a nuestras raices. Ya hemos pasado por muchos Dapuntobeats, ya hemos hecho muchos crossovers y esto para nosotros era como tomarnos un break. No buscamos quedar bien con nadie y esto es lo que salió, una canción muy ligera. Hicimos una canción más larga de lo normal con tintes de los auges de los 2000s. No nos gusta mandar mensajes directos, hacemos música para que la gente goce y baile .”

La trilogía es para ellos una forma de desprenderse del asunto de los álbumes. Es una mecánica que hoy en día quieren dejar de lado. Dapuntobeat busca regresar a sus bases, tiene la necesidad de crear por gusto y no por compromiso. Hoy día buscan sentirse como cuando tenían 20 años, cuando su carrera no se sentía como un trabajo y creaban música únicamente por gusto. Dapuntobeat no quiere caer en círculos viciosos.

A continuación puedes escuchar “Diablo Team (The Night After)”, lo nuevo de Dapuntobeat, en sus dos versiones: la normal y la extendida.