Estrenamos el nuevo videoclip del austriaco Bü

Bü es el nombre artístico del músico austriaco Stefan Bürgermeister. Un cantante y compositor con gusto por la música más kitsch y pegadiza. En sus canciones evoca el sonido de la música pop de los 70 y 80, usando una instrumentación sencilla pero revistiendo sus temas de coloridos y exuberantes arreglos. Además, al escuchar sus temas con atención aparecen ciertas influencias latinas y caribeñas, así como algunos matices psicodélicos.

Hoy Bü publica el vídeo de su nuevo single, “Painting the moment”. Una canción con la que nos adelanta el que será su próximo álbum, que publicará Some Other Planet Records más o menos hacia el verano del próximo año 2021 y que estará dedicado al monstruo del amor. “Painting the moment” habla de los recuerdos de relaciones pasadas, de esos momentos en los que crees que nunca volverás a encontrar el amor y que, en caso de hacerlo, tu corazón no resistiría una nueva ruptura. Respecto al vídeo, muestra a un hombre obsesionado con su propia imagen, en una sucesión de imágenes bizarras que acompañan perfectamente el ambiente de la canción.

A la espera del nuevo álbum de Bü, hoy estrenamos en exclusiva para España su nueva canción y vídeo: “Painting the moment”.

