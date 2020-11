Lana del Rey anuncia disco de versiones para diciembre

Hace pocos días Lana Del Rey lanzaba su nueva canción “Let Me Love You Like a Woman”. Escrita y producida por Lana Del Rey y Jack Antonoff, la canción fue grabada en Los Ángeles en Conway Studios y en Nueva York en Electric Lady Studios.

“Let Me Love You Like A Woman” es la primera pista que se publica tras el éxito del álbum de Lana, aclamado por la crítica y nominado al Grammy, Norman Fucking Rockwell.

Un disco que iba a llegar con el título de Chemtrails Over the Country Club, pero que finalmente ha sido retrasado a marzo de 2021 tal y como la propia cantante confirmaba hace pocos días:

? Due to “Chemtrails Over the Country Club” being postponed to March 2021, Lana Del Rey will be releasing a digital album full of covers on Christmas, December 25th, 2020. pic.twitter.com/EuI6nwIHAb — Lanaism?Lana Del Rey Source (@LanaismPoland) November 4, 2020

Por el contrario, tendrá nuevo disco el próximo 25 de diciembre, Navidad. Un álbum de versiones de artistas clásicos del folk norteamericano. ¿Se llamará Pacific Blue como venía rumoreando hace más de un año? En pocos días podremos comprobarlo.